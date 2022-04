La ganadora del 'Madrid Live Talent', en 'Apuntando a lo alto': "La música católica necesita su hueco"

'Apuntando a lo alto' ha tenido la oportunidad de entrevistar a María Díaz-Leante, ganadora de la primera edición de 'Madrid Live Talent', el certamen de música católica. La joven madrileña se ha definido como una chica extrovertida, sincera, humilde y apasionada de lo que hace, en este caso cantar, que es su mayor pasión.

“He participado gracias a mi padre porque no me enteré del concurso y nunca lo había escuchado. Tenía una canción que compuse después de una confesión muy fuerte que tuve. Mandé la canción a ver qué pasaba y coló”, cuenta con una sonrisa con aún cierta incredulidad.

Sobre el concurso, María ha expresado que se ha tratado de una carrera de fondo, aunque matiza que el ambiente en ningún momento tuvo aires de competición: “Ha sido una experiencia que no olvidaré nunca. Hemos sabido transmitir el mensaje que queríamos. Ha sido la mejor experiencia de mi vida”, ha confesado.

La reacción de María cuando le proclamaron ganadora del 'Madrid Live Talent' fue de absoluto shock, ya que no se lo esperaba debido al talento de sus 'rivales'. Para Díaz-Leante, más importante que el hecho de cantar bien es conectar con los corazones de la gente: “El ganar este concurso me da esperanzas para que la música católica llegue más allá, porque no hay ahora mucho hueco para ella en la industria. La gente piensa que la música católica es solo lo que se canta en misa, y esto es un paso importante para conseguir un hueco en la industria, llegar a más gente y que descubran un mundo que desconoce”, ha remarcado.

¿Cómo vivir la Semana Santa con plenitud?

En la sección 'Dialogo abierto', los colaboradores Javier Garrido (seminarista sevillano) e Irene Correa (de la pastoral de Adoratrices) han compartido su testimonio sobre cómo viven la Semana de Pasión.

Para Garrido, la mejor Pascua en cualquier realidad cristiana “es vivir la como nos enseñó el Señor, en comunidad. Rodearnos de personas con las que queremos caminar”.

En ciudades como Sevilla la Semana Santa se vive con gran intensidad gracias a las procesiones. No obstante, el colaborador de 'Apuntando a lo alto' asegura que no es lo único importante, ya que lo ideal es combinar esa devoción con “la oración en la parroquia viviendo los oficios”.

Para Irene Correa, la Semana Santa es un tiempo para compartir en todos los sentidos: “Compartir cómo creemos que fue en su tiempo y para el futuro marcarnos el reto de que las nuevas generaciones vivan la Pascua con todo el sentido”.

Asimismo, ha subrayado que no vive más profundamente la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo quien más procesiones ve, sino aquel que la experimenta “tratando de reproducir los episodios que llevó a cabo Jesús esa semana en las actividades cotidianas”.