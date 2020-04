‘Tierra fría’, la canción con la que nuestro compañero Samu del Río celebra este especial Jueves Santo

Seguimos viviendo este especial Jueves Santo de la Semana Santa 2020 confinados en casa por el coronavirus. Un día en el que COPE.es quiere estar a vuestro lado, acompañándote en la oración y en la reflexión de este día tan especial para los cristianos.

En ‘Unidos en COPE’ a lo largo de este día te ayudamos a rezar, a orar, también te contamos historias, y conocemos cómo estamos viviendo cada uno esta atípica Semana Santa.

Por eso, también nuestros compañeros se unen en este Jueves Santo para estar con vosotros, todos juntos celebramos esta día tan especial. Y cada uno lo hace a su manera, como pueden: algunos solos, otros en familia, otros en el hospital o residencias… y a todos ellos mandamos nuestros mensajes de ánimos y nuestras oraciones.

Es el caso de nuestro compañero de informativos de fin de semana, Samu del Río que comparte estos días de cuarentena junto a su mujer, María, y su hijo de apenas un año, José, y juntos nos cantan una canción a Jesús ‘Tierra Firme’.

Para Samu se trata de “un Jueves Santo raro para todos porque no podemos salir de casa, ni ir a los oficios, ni visitar las Iglesias, pero sabemos que Jesús es el rey del espacio, del tiempo y de toda la creación y nos va a acompañar de alguna manera desde casa".

De esta manera tan especial vive esta familia la Semana Santa, desde casa, junto a vosotros y unidos en la oración, en la fe y en la esperanza.

Letra de la canción ‘Tierra fría’

Tierra fría,

Te siento en mis pies descalzos,

Luna llena.

Testigo de mi llanto amargo

Esta noche,

Reseca está mi alma

Que este cáliz

No puedo consumirlo entero

Por mis hermanos me entrego

Los llevo en el Corazón.

Tú, Abba, Padre, escucha,

Acoge así mi oración.

No me abandones, oh Padre,

Me muero en este dolor.

Al entregarte mi vida,

Estalla mi Corazón.

Tierrra fría…

Te siento en mis pies descalzos,

Luna llena.

Testigo de mi llanto amargo

Esta noche,

Reseca está mi alma

Que este cáliz

No puedo consumirlo entero

MISA DEL PAPA FRANCISCO EN SANTA MARTA

Cada mañana, a las 7h, puedes seguir en COPE.es y en TRECE que diariamente celebra el Papa Francisco desde la capilla de la Casa de Santa Marta, en Roma, y que se ofrece por todos los afectados por el coronavirus.

Además, cada mañana a las 11h puedes seguir también la Santa Misa desde la Basílica de la Concepción de Madrid, una cita con la fe que siguen a diario miles de fieles.

SEMANA SANTA EN COPE

Esta peculiar y diferente Semana Santa de 2002 que todos estamos viviendo, el Grupo COPE quiere estar más que nunca a tu lado y acompañarte en estos días tan especiales y de reflexión. Por eso, te invitamos a vivir esta Semana Santa con nosotros con una programación especial.

Así, por ejemplo en TRECE, desde este Jueves Santo, la cadena propone a sus espectadores tres meditaciones desde la Catedral de Córdoba con el Obispo de esa diócesis, monseñor Demetrio Fernández, quien ofrecerá a las 11H un tiempo de oración y reflexión para vivir plenamente este tiempo litúrgico tan especial.

En la tarde del Jueves Santo TRECE retransmitirá la Santa Misa de la Cena del Señor desde la basílica de San Pedro, presidida por el Santo Padre que podrá seguirse a partir de las 18H.

El Viernes Santo, a las 18H, y también desde la basílica de San Pedro, TRECE ofrecerá la segunda conmemoración del Triduo Pascual con la emisión de la Celebración de la Pasión del Señor. Tres horas después, el canal regresa a la Santa Sede para seguir el Vía Crucis del Papa Francisco, que este año no nos dejará las imágenes habituales en torno al Coliseo de Roma, sino que se desarrollará en el atrio de la basílica de San Pedro. Este año, los textos del Vía Crucis han sido escritos por los presos de Padua, quienes realizarán según el Pontífice una “oración coral” que recogerá un “caleidoscopio de situaciones”.

El sábado, desde la Catedral de Toledo la cadena emitirá la Vigilia de Pascua, que será presidida por el Arzobispo monseñor Francisco Cerro a partir de las 23H. La Semana Santa de TRECE concluirá un año más en El Vaticano con la retransmisión de la Santa Misa de Pascua, el Domingo de Resurrección a partir de las 11H. Al finalizar, los espectadores podrán recibir la Bendición Urbi et Orbi del Santo Padre.

Además emitirá la redifusión del Desembarco de la Legión y Traslado del Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga. Una cita multitudinaria que despierta el fervor de miles de personas y que este año podrá recordarse en TRECE el Jueves Santo a partir de las 12H. Así como otras procesiones

