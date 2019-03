Mi vocación al sacerdocio fue como una llama que tenía dentro

Redacción Religión

Arturo Carmona:

Mi vocación la verdad es que mucha gente cuando les digo que desde pequeñito yo he entrado al Seminario Menor dicen que mis padres me lo han inculcado, han sido ellos los que me han llevado al Seminario..... En muchos casos sí. En el mío no. No puedo decir tampoco que mi vocación haya sido un momento concreto y que Dios me haya llamado. No. Sino ha sido a lo largo de toda la historia mía personal, que yo he sentido pues una llama que está en mi corazón.