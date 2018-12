"La Navidad es el momento para que renazca Jesús en mí"

Tiempo de lectura: 1



Paco Berga, responsable del Movimiento juvenil “Hakuna” en Mallorca:

“La Navidad, para mí, no es sólo la conmemoración del Nacimiento de El Salvador, si no que es el momento, de forma especial, para que renazca en mí. Yo lo que intento es poner a Dios en lo que se llama el “espíritu navideño” que, al fin y al cabo, no es más que un espíritu que viene del Amor de Dios”.