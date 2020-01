Ser cristiano es mirar a Cristo y enamorarse de Él.

P. José María Calderón:

¿Quién para mí Jesucristo? Todo. My Old -mi Todo- como decía la Madre Teresa de Calcuta. O sea Jesucristo es el que ha dado sentido a mi existencia, por el que vale la pena entregar la vida. Yo estoy firmemente convencido que ser cristiano no es seguir ninguna doctrina, ni una ideología. Es mirar a Cristo y enamorarse de Él. Eso es lo que quiero que sea para mí: mi Amor. Mi Fe la vivo primero intentando estar muy unido al Señor en la oración. Lo primero es Cristo, lo segundo es Cristo y lo tercero también es Cristo.