Yo quería ser cura de pueblo pero mi obispo me pidió ser Delegado de Misiones

José María Calderón:

Siempre he querido ser cura. Cura de Parroquia y cura de pueblo. Pero a mi me llamó un día mi obispo para que fuese delegado de misiones. De mi Diócesis de Madrid. La razón que dio fue como de chiste, pero fue la razón que dio. Porque yo cuando le dije " pero Señor Cardenal -era Don Antonio María Rouco- si yo no sé nada de esto. Yo no sé qué es ser delegado ni qué es misiones" Y me dijo:"¡Cómo que no lo sabes! Si tú eres capellán de las Misioneras de la Caridad.¿No has aprendido nada de ellas? Y yo le dije: "Pues sí pero vamos eso no es saber mucho. Me dijo pues ya es bastante!!!".