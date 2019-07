ctv-lye-testigos-fe-03-07-lucia-rodriguez

Tiempo de lectura: 1



Lucía Rodríguez:

Para mí una de las cosas que me pasó al poco de entrar en la Renovación fue que se me iluminó estando en Misa la palabra de San Pablo. La del Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, esa palabra que la había oído mil veces se hizo realidad, se hizo vida. Y a partir de entonces empecé a sentir ese amor del Espíritu. No mi amor al Espíritu sino el Amor del Espíritu Santo hacia mí.