La Luz del Resucitado se extiende por todo el mundo, simbolizada en el Cirio que se encendió la Noche Santa del sábado al domingo. Hoy, tercer día de la Octava de Pascua, continuamos viviendo la Resurrección del Señor. Este día se llama también “Martes de la Primera Aparición”.

San Marcos destacará en su Evangelio la Aparición del Señor Resucitado de entre los muertos, primero a María Magdalena, después a los demás discípulos. El motivo es el Evangelio de hoy donde San Juan recuerda el Pasaje en el que esta Santa mujer llora desconsolada en el Sepulcro.

Algunos Ángeles le pregunta por qué llora. Su respuesta es que “se han llevado el Cuerpo del Señor y no sabe dónde lo han puesto” Entonces se le Aparece Cristo Resucitado y le pregunta el motivo de su llanto.

Ella de momento no se da cuenta de Quién es. Cree que es el hortelano y le pide insistentemente que le diga dónde lo ha escondido para ir a recogerlo. Después de escucharla, sin más palabras, Jesús se le da a conocer y le llama por su nombre. María Magdalena le reconoce y se postra ante Él. El Señor le manda anunciarlo a los discípulos.

Cumpliendo el encargo, como una fiel discípula se acerca a los Once y les cuenta todo en este Martes de Pascua. Las deferentes Apariciones del Señor a los Apóstoles y la Comunidad de entonces, refuerza la Fe en Jesús Resucitado.