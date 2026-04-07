Argüello alza la voz contra la amenaza de Trump sobre Irán: "La humanidad quedará herida"

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado un punto crítico tras el último mensaje de Donald Trump. El presidente estadounidense ha advertido que "toda una civilización morirá esta noche" si Teherán no cumple con el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz antes de la medianoche.

Redacción Digital La amenaza de Donald Trump a Irán, en su red social Truth: "Una civilización entera morirá esta noche"

La amenaza, que contempla la destrucción total de infraestructuras energéticas y nucleares, llega tras 39 días de bombardeos por parte de Washington e Israel.

Ante la gravedad del escenario y el impacto que una escalada de tal magnitud tendría a nivel global, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reaccionado en sus redes sociales y ha advertido sobre las consecuencias de utilizar "la fuerza bruta" en el tablero internacional.

"‘Esta noche morirá toda una civilización’. Desgraciadamente, si el presidente Trump cumple su amenaza, morirán dos civilizaciones y la humanidad quedará herida. ¡No a la fuerza bruta! El fin, que en este caso tampoco es bueno, nunca justifica los medios. ¡Oremos por la paz!", ha escrito el también arzobispo de Valladolid en su cuenta de X.

"uno de los momentos más importantes en la historia mundial"

La amenaza de Trump, difundida a través de su red social Truth Social, describe la posible ofensiva como "uno de los momentos más importantes en la historia mundial". El mandatario justifica su ultimátum alegando que se busca un "cambio de régimen completo" para acabar con lo que denomina "47 años de extorsión, corrupción y muerte" desde la Revolución Islámica de 1979.

Sin embargo, el llamamiento de Argüello pone el foco en la desproporcionalidad de la respuesta y en la herida moral que supondría para la humanidad. Mientras Trump asegura que Irán "puede ser arrasado en una noche", el arzobispo pide diálogo y rechaza que la supuesta búsqueda de una solución política justifique el uso de medios que lleven a la aniquilación de una sociedad entera.