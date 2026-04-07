El Papa León XIV califica de "inaceptable" la amenaza de Trump a Irán: "Solo provoca más odio en todo el mundo"

El papa León XIV responde a las preguntas de la prensa al salir de la residencia papal en Castel Gandolfo para regresar al Vaticano.

El Papa León XIV ha respondido con contundencia a las preguntas de la prensa este martes por la tarde a las puertas de la residencia papal de Castel Gandolfo. El Pontífice ha abordado el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y se ha referido a la amenaza del presidente estadounidense de destruir "toda la civilización iraní".

En sus declaraciones, el Papa ha afirmado que "hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto es verdaderamente inaceptable". Ha señalado que, aunque "ciertamente hay cuestiones de derecho internacional", se trata sobre todo de "una cuestión moral que afecta al bien del pueblo en su totalidad".

Y esto es verdaderamente inaceptable"

Un llamamiento a la negociación y a la paz

León XIV ha renovado su llamamiento a la paz, como ya hizo en su mensaje Urbi et Orbi del domingo, pidiendo "a todas las personas de buena voluntad que busquen siempre la paz y no la violencia". Ha instado a rechazar "la guerra, especialmente una guerra que mucha gente ha dicho que es injusta, que sigue intensificándose y que no resuelve nada". La gravedad de la amenaza ha motivado un claro ruego del Papa: "Volvamos a la mesa, hablemos, busquemos soluciones de forma pacífica".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Volvamos a la mesa, hablemos, busquemos soluciones de forma pacífica"

El Pontífice también ha puesto el foco en las consecuencias globales del conflicto. "Tenemos una crisis económica mundial, una crisis energética y una situación en Oriente Medio de gran inestabilidad, que solo provoca más odio en todo el mundo", ha lamentado.

La humanidad quedará herida

El Papa no se ha olvidado de las víctimas inocentes del conflicto: "Recordemos, especialmente, a los inocentes: niños, ancianos, enfermos, tantas personas que ya se han convertido, o se convertirán, en víctimas de esta guerra continua". En este sentido, y en línea con la preocupación de la Iglesia por el sufrimiento humano, ha recordado que "los ataques a infraestructuras civiles son contrarios al derecho internacional" y una muestra "del odio, la división y la destrucción de que es capaz el ser humano".

EFE Un miembro de la Media Luna Roja iraní busca entre los escombros de la sinagoga Khorasaniha destruida en Teherán, Irán.

Finalmente, ha concluido con una invitación a la acción ciudadana para la búsqueda de la paz. "Invitaría a los ciudadanos de todos los países implicados a que se pongan en contacto con las autoridades —líderes políticos, congresistas— para pedirles, para decirles, que trabajen por la paz y rechacen la guerra y la violencia. Muchas gracias".