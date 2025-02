Concepción Medialdea: una propuesta modélica para el '11-F', Día de la mujer y la niña en la Ciencia

Esta supernumeraria del Opus Dei, Concepción Medialdea, es madre de cuatro hijos. Es licenciada en Farmacia, Doctora en Obstetricia y Ginecología, Especialista en Análisis Clínicos y Máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia.

Además es profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II para ciencias del matrimonio y la familia y cofundadora y codirectora del Instituto Valenciano de Fertilidad (IVAF). Ha desarrollado su labor profesional durante más de diez años en el campo de la regulación natural de la fertilidad: clínica, docencia e investigación, y más recientemente trabaja en la educación sexual de adolescentes. Es coautora de libros tales como ’Cómo reconocer la fertilidad. El método sintotérmico’, ‘Manual de métodos naturales’, o ‘Manual SABE (Saber Amar Básico Escolar)’, dirigido a menores de cinco a 14 años que pretende formar a las familias frente a las campañas sanitarias públicas, muchas de las cuales lamentablemente solo tratan de ofertar el preservativo, métodos anticonceptivos, el aborto o píldoras abortivas.

“En España comenzamos con la campaña del Pónselo, Póntelo en 1990 y desde entonces no han parado de aumentar las infecciones por enfermedades de transmisión sexual, los abortos o los embarazos no deseados”, ha señalado Medialdea en más de una ocasión, y con datos en la mano. También ha comentado “La abstinencia no lleva consigo desorden…” porque ayuda “…a ser más libre, educa en la capacidad de esfuerzo y para amar…Hoy se hace ver que es imposible no tener relaciones sexuales, y eso no es verdad”, indica, “si no se tiene capacidad de continencia, se acaba siendo adicto”. Todos estos temas forman parte del material del curso: “Proponemos decir la verdad a los niños sobre sexualidad”, asegura.

‘Educación de la sexualidad para el amor dirigido a niños de 3 a 12 años ‘(SABE infancia) facilita a los padres tomar las riendas de la educación sexual de sus hijos para ejercer, aprovechando al máximo las distintas situaciones de la vida cotidiana, su labor de primeros educadores. También participa en Curso de educación de la sexualidad para adolescentes (SABE) (Yumelia sexualidad) (2001). de Concepción Medialdea (Autor), Anna Otte (Autor), José Pérez Adán (Autor).

En el resumen de su interesante artículo su artículo ‘Hacia una nueva educación de la sexualidad basada en el reconocimiento de la fertilidad’ señala.

"Se delinea aquí una educación de la sexualidad desde el reconocimiento de la fertilidad. Todos y cada uno pueden caminar por ella si quieren, y será más fácil con la ayuda apropiada. Lo hacemos a través de la ética sexual y espiritualidad conyugal recogidas en las quince catequesis de Juan Pablo II que conforman el capítulo «Amor y fecundidad» del libro Hombre y mujer lo creó y con aportaciones del papa Francisco de Amoris laetitia. Se pretende ayudar a reconocer el camino de amor conyugal verdadero... Hacer las cosas bien sirve a los hombres y da gloria a Dios…"