El regalo que 'Pasapalabra' hizo a Sofía Álvarez para seguir optando al bote contra Marco Antonio

Sofía Álvarez se impuso en el último programa de 'Pasapalabra' a Marco Antonio. Ambos están librando una batalla muy dura por hacerse con el bote del concurso que presenta el sevillano Roberto Leal. Una rivalidad que recuerda a otras recientes como la librada entre Pablo Díaz y Javier Dávila o la del propio Pablo (que se hizo con el bote tras un año intentándolo) y Luis de Lama.

La concursante vasca logró vencer al gaditano tras sumar un total de 23 aciertos, al igual que su rival, pero obteniendo un fallo menos. Por tanto, este lunes Marco Antonio tendrá que pasar por la temida 'silla azul' al inicio del concurso, lo que no es un plato de buen gusto por los riesgos que entraña para los concursantes, por mucha experiencia que tengan acumulada.

En otras ocasiones, sin embargo, los nervios o la falta de experiencia de los nuevos concursantes hace que fallen con facilidad las palabras que les plantea Roberto Leal durante la prueba inicial, lo que hace que quienes llevan más tiempo en 'Pasapalabra' no tengan que hacer grandes esfuerzos para superarla.



El 'regalo' que obtuvo Sofía Álvarez con Ana en la 'silla azul'

Recientemente ha ocurrido algo así con Sofía Álvarez como protagonista. Tras perder en la edición anterior frente a Marco Antonio, se vio obligada a enfrentarse a Ana, una joven procedente de la localidad guadalajareña de Sigüenza. La chica, que es administrativa, tenía como objetivo ganar algo de dinero para comprarse una autocaravana. Y es que como ella misma revelaba, había realizado viajes con amigos y luego con la familia en este vehículo que a tanta gente atrae.

Pero no pudo ser, fallando las dos palabras que el programa da de margen para continuar 'con vida' en la 'silla azul'. Y los dos fallos, se podrían decir que fueron infantiles, ya que no entrañaban gran dificultad. Pero como decimos, los nervios traicionan a muchos, especialmente si no tienen experiencia.





Ana confunde 'Petición' con 'Plegaria'

La primera palabra que falló tiene que ver con el ámbito religioso: “Súplica dirigida a Dios, la Virgen y a los Santos”, era la pregunta que planteaba Roberto Leal a Ana. La respuesta que ofreció la concursante que aspiraba a quedarse con el puesto de Sofía Álvarez, fue 'Petición', cuando la correcta era 'Plegaria'. Un error garrafal que allanaba el camino de la bilbaína para seguir concursando y optar al bote del rosco.

Poco después, Ana cometió el segundo error que la obligaba a abandonar el plató de 'Pasapalabra': “Distancia que hay desde el extremo del pulgar hasta el meñique estando la mano abierta y extendida”. En este caso podía haber alguna mayor confusión entre 'Pulgada' y 'Palmo'. La respuesta que se busca era la segunda de ellas, pero Ana dijo 'Pulgada'.

Sofía y Marco Antonio siguen adelante y lucharán el lunes por el bote

Lo dicho, los nervios traicionó a Ana, mientras que Sofía hizo valer su experiencia en el concurso para salir adelante sin demasiados apuros (ninguno se podría decir). ¿Tendrían los directores del espacio de Atresmedia que plantear un cambio de prueba inicial para dar más oportunidades a quienes llegan de nuevas a 'Pasapalabra'?

Mientras este hipotético debate se da en el seno del concurso, Marco Antonio y Sofía sigue regalando a la audiencia un hermoso 'pique' por hacerse con el bote del rosco, que asciende ya a 376.000 euros.