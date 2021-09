Marco Antonio toma una difícil decisión en el Rosco para seguir en 'Pasapalabra': "Se pasa muy mal"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Tanto que, la semana pasada, la victoria de Pablo Díaz al llevarse el bote sumó una media de 4.348.000 espectadores y acumuló un 30,8% de share. Incluso se hicieron con el minuto de oro tras alcanzar los 5.660.000 seguidores (38,3%).

Pablo Díaz se ha convertido en el concursante más longevo del concurso de Antena 3 y, por el momento, el mejor. Tras años de estudio y cientos de programas a sus espaldas, el concursante se vio obligado a poner punto y final a su etapa en el formato gracias a que logró completar el Rosco y llevar más de 1.800.000 euros. Como consecuencia, Javier Dávila también tuvo que abandonar el programa presentado por Roberto Leal por la victoria de su compañero.

Desde entonces, Sofía y Marco Antonio se han convertido en los nuevos protagonistas del concurso de Antena 3. Los participantes se enfrentan cada tarde por el bote. Esto se debe a que la competición está muy reñida y los empates se han convertido en algo habitual. Ninguno de los dos predomina sobre el otro, tal y como pasaba con Pablo Díaz durante su paso por el programa.

Este miércoles, los concursantes volvieron a empatar a 23 aciertos, por lo que los dos se libraron de enfrentarse a La Silla Azul en el próximo programa, a la que Marco Antonio se refiere como "la silla eléctrica azul". Ambos participantes se encontraban a dos palabras de hacerse con los 358.000 euros que acumula el bote, pero prefirieron no arriesgarse al no estar seguros de las respuestas correctas.









"Estáis jugando los dos a un nivel altísimo"



Tras varios "pasapalabra", Sofía terminó la primera ronda con 21 aciertos y 27 segundos, mientras que Marco Antonio marcó 18 verdes con 37 segundos restantes. Consciente de lo reñido que estaba el duelo, Roberto Leal hizo un repaso de los marcadores. La concursante marcaba 23 aciertos y 22 segundos y, por otro lado, el gaditano 19 aciertos con 36 segundos.

"Tengo que pensar a ver si me viene alguna ocurrencia", dijo entonces Sofía, con la intención de superar a su rival, aunque, finalmente, no quiso arriesgarse y se plantó con sis 23 aciertos. Con el paso de los segundos, Marco Antonio logró empatar con su adversaria, lo que despertó la admiración del conductor del espacio. "Estáis jugando los dos a un nivel altísimo", señaló Roberto Leal, muy sorprendido.

Dado que estaban en empate y no tenía claras sus respuestas de las dos letras restantes, el concursante tomó la complicada decisión de no arriesgarse y dejar pasar el bote una vez más para no tener que enfrentarse a uno de sus principales temores: La Silla Azul. "Se pasa muy mal ahí", reconoció el gaditano ante la decisión que acababa de tomar, haciendo alusión a lo mal que lo pasa al enfrentarse a la primera prueba del programa.