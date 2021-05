Paz Herrera, exconcursante de 'Pasapalabra', 'saca los colores' a un rival con esta advertencia: "Espabila"

La exconcursante de ‘Pasapalabra’, Paz Herrera, ha vuelto a estar en el foco de todas las miradas tras su última participación en el programa en el que colabora actualmente, ‘El Cazador’, que emite de lunes a viernes TVE.

En el espacio presentado por Ion Aramendi, Herrera es una de las ‘cazadoras’ del concurso (su sobrenombre es ‘La Profesora’) que tiene como objetivo evitar que los concursantes se lleven a casa el dinero acumulado durante la hora que dura el programa, de 19h a 20h de la tarde.

En la edición de este lunes, 24 de mayo, Paz Herrera consiguió imponerse a sus rivales en la prueba final, acertando las veinte respuestas que necesitaba para ‘cazarles’. Lo logró sin casi despeinarse.





A cinco segundos de la victoria, @Paz_apalabra mete el gol del desempate ?

Puedes volver a ver #ElCazador294 aquí: https://t.co/lkzjYjO7jEpic.twitter.com/TJBm03lkWx — El Cazador (@ElCazadorTVE) May 24, 2021





Paz Herrera se ve las caras con un aficionado del Betis

Pero sin duda, el momento más divertido lo protagonizó la veterana concursante televisiva al inicio del programa, cuando se topó con Alberto, un chico joven que mostró su profundo amor por sus colores, el Betis, portando una de sus equipaciones y la mascota del club, pero también por su hermandad, la del Cristo Cautivo de Huelva.









Alberto eligió a Paz Herrera bajo el argumento de que “da la sensación de ser la más maternal”. Ion Aramendi no dejó pasar la oportunidad para recordarle al concursante que Herrera es sevillista, máximo rival futbolístico del Betis. Se lo tomaron con humor.

Y en ese momento hizo su entrada en ‘El Cazador’ Paz Herrera, que no dudó en seguir el juego de su rival: “Hola Alberto Betis… anda qué…” le comentó con una pícara sonrisa.









La advertencia de Paz Herrera a su rival

Pero no quedó ahí el comentario, ya que a Paz Herrera le va la marcha, y continuó espetándole: “Alberto, tu eres muy verde, muy verde, muy verde, pero espero que aquí no estés tan verde, porque no te conviene para nada. Espabilemos”, advertía la otrora concursante de ‘Pasapalabra’, que llegó a llevarse el bote del concurso en 2014, durante su etapa en Telecinco.

Aquellas ‘amenazas’ Alberto se las tomó con deportividad y humor. Antes de comenzar a concursar, todavía hubo tiempo para que el presentador de ‘El Cazador’ mostrara a los espectadores la devoción que Alberto sentía hacia "su" Cristo Cautivo, llevando una estampita con la imagen del Misterio: “Soy costalero y mando un abrazo a toda la Hermandad”, subrayaba el andaluz.









Cuando llegó el momento de responder a las preguntas que planteaba Aramendi, Alberto tuvo poco que hacer frente a ‘La Profesora’, quedando eliminado de la prueba. Al menos se fue con un grito de ánimo por parte del conductor de ‘El Cazador’, que es pura energía para la parroquia verdiblanca: “¡Viva el Betis manque pierda!”

Alberto se marchó, tal vez impactado por el tono “desafiante” de Paz Herrera, que en el programa de este lunes ejerció como verdadera ‘cazadora’, a diferencia de otras participaciones en el espacio de la televisión pública.