'Pasapalabra': los motivos que dejaron a Pablo Díaz sin bote y que le costó grandes disgustos

Todo parece indicar que la televisión en España escribirá un nuevo capítulo de su larga historia este jueves, 25 de febrero de 2021. Será en torno a las 21h, cuando el concursante Pablo Díaz se hará con el bote del rosco de 'Pasapalabra' que asciende a 1.294.000 euros.

171 programas ha perdurado el idilio entre el joven violinista en el programa que presenta de lunes a viernes el sevillano Roberto Leal, que le ha permitido sumar 135.000 euros en las victorias que ha obtenido el tinerfeño frente a sus rivales, algunos de ellos de altísimo nivel como Nacho Mangut o Luis de Lama, sin desmerecer a su actual adversaria, Marta.

Pero todo tiene un final, y parece que ha llegado este jueves. En la edición del miércoles, Pablo y Marta empataron en el rosco final con 22 aciertos y tres palabras sin contestar. Por tanto, nadie tendrá que pasar por la temida silla azul al inicio del concurso.

Desde que Pablo Díaz llegara en junio a nuestras vidas televisivas, ha tenido que superar muchos obstáculos hasta llegar al día de hoy y alcanzar su objetivo. En Aleluya recordamos algunas de estas dificultades.

El seglar que cuida de una capilla rural

El motivo por el que Pablo Díaz no se hizo con el bote anteriormente en una de las ediciones del concurso, fue por la letra 'F': “Seglar que cuida de una capilla rural, dirige las funciones del culto y auxilia al párroco por quien es nombrado”, es la pregunta que planteaba Roberto Leal al violinista.

Tras pasar palabra en varias ocasiones, finalmente optó por arriesgar, ya que tenía en el bolsillo la victoria en el programa: “Familiar” es la respuesta que finalmente pronunció el concursante, pero la correcta era 'Fiscal'.

En cualquier caso, Pablo no iba mal encaminado, ya que el término 'Familiar' es el seglar que asiste a un obispo. Cuando Roberto Leal confirmaba que el joven de 24 años no había acertado, Pablo expuso el motivo por el que sabía que había fallado.

“Eso es una de la cosas que te das cuenta al ver muchos programas. A la primera me vino la palabra 'familiar', pero inmediatamente dije si a Marta le ha tocado la palabra 'familiar' a mi no me va a tocar la misma palabra”. Y es que efectivamente, Marta también tuvo que responde esta palabra para la letra 'F': “Pariente de una persona”.

La oportunidad perdida de Pablo Díaz para imponerse a Luis de Lama

Frente a Luis de Lama, Pablo Díaz tuvo la oportunidad de dar un golpe en la mesa y ponerse por delante en el marcador y ganar el programa, con los 1.200 euros correspondientes. En otras ocasiones, optó por no arriesgar, firmando el empate. Uno de los días en los que el joven tinerfeño fue 'conservador', fue con motivo de la letra 'R'. Roberto Leal buscaba como respuesta un municipio de la provincia de Burgos que pertenece a la comarca del Arlanza en la que se encuentra la ermita de Santa María.

El joven tinerfeño decidió pasar palabra inicialmente. Ya en las sucesivas rondas, tampoco se lanzó a dar una respuesta. Al final del concurso, una vez concluido su tiempo, Pablo confesó al presentador sevillano que le sonaba una localidad que empezaba por la letra 'R', y dijo 'Riaza'.

La respuesta no era la correcta, ya que este municipio pertenece a la provincia de Segovia. El pueblo que buscaban era 'Retuerta'. Por tanto el violinista tinerfeño no pudo hacerse con la victoria, aunque vista la respuesta que tenía en mente, de lo que se libró fue de la silla azul, con los riesgos que ello conlleva.

El 10 de agosto, un canciller irlandés dejó a Pablo a las puertas de la gloria

Sin duda, uno de los momentos que más recordará Pablo Díaz fue el programa emitido el pasado 10 de agosto, cuando se quedó a tan solo un acierto de alcanzar la meta. Por aquel entonces, el bote ascendía a 460.000 euros. La letra 'F' fue la que le separó de esta importante suma de dinero.

Lo cierto es que la palabra que buscaba Roberto Leal era muy complicada. Concretamente un apellido, el de John Fitzgibbon, canciller irlandés de finales del siglo XVIII. La pregunta planteada po el presentador tenía tintes católicos. “Apellido del político que fue elegido Lord Canciller de Irlanda en 1789 y quien se opuso a la emancipación de los católicos”.

Pablo Díaz estaba convencido de que conocía la respuesta, y no dudó en responder con el apellido 'Féin'. Tras comprobar que no era la respuesta correcta, la frustración del tinerfeño fue patente, al quedarse a un solo paso de la gloria: "Es que pensaba que era, te lo juro", se lamentaba.

El misterioso cambio de la sopa de letras

La 'Sopa de letras' es una de las pruebas que mejor domina Pablo. Hace unos días, dio que hablar por un doble motivo, aunque relacionada una con la otra. En este caso, en la sopa de letras se buscaban el nombre de tres santos.

El joven tinerfeño rápidamente se percató de dos: de Pedro y de Lot. Faltaba un tercero que, para sorpresa de muchos, ni Pablo ni sus dos compañeros de equipo (King África y Alejandra Prat) consiguieron descubrir. Desde luego la respuesta que se buscaba no era difícil, ya que no estaba excesivamente oculta: era José.

Anda, de una pantalla a otra desaparece San Jorge.... todo muy transparente pic.twitter.com/jVzAdJs2oh — LG (@uto30) February 8, 2021

Pero las redes sociales se percataron de un fenómeno extraño que se produjo durante la prueba, ya que en las imágenes se podían leer hasta cuatro santos en la sopa de letras: los de Pedro, Lot y José como hemos mencionado, pero además el de Jorge.

Lo curioso es que cuando los focos se dirigían durante un par de segundos a Roberto Leal, al regresar la cámara a Pablo Díaz con la sopa de letras, esta había cambiado, desapareciendo el nombre de Jorge. Un hecho que sorprendió a muchos, y que llevaron a los usuarios a acusar a la dirección del concurso de falta de transparencia.