El Papa León XIV ha expresado su "profundo dolor" y ha hecho un llamamiento para que "cese lo antes posible toda hostilidad" en Oriente Medio. A través de un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice ha manifestado su preocupación por "todas las víctimas de los bombardeos de estos días", dedicando un pensamiento especial a "tantos inocentes, incluidos muchos niños", y a quienes, como el padre Pierre El Raii, han perdido la vida mientras prestaban auxilio.

El sacerdote maronita Pierre El Raii fue asesinado durante un ataque en Qlayaa, en el sur del Líbano. Según el relato del franciscano Toufic Bou Merhi a los medios vaticanos, un primer bombardeo alcanzó una casa, hiriendo a un feligrés. El padre Pierre acudió a socorrerlo junto a varios jóvenes, momento en el que un segundo ataque impactó en el mismo lugar, causándole heridas mortales. El sacerdote, de 50 años, falleció de camino al hospital.

Vatican News El padre Pierre El Raii, párroco de Qlayaa

Un "verdadero apoyo para los cristianos"

La comunidad católica local se encuentra "profundamente afligida" por la pérdida del párroco, a quien el padre Toufic describió como "un verdadero apoyo para los cristianos de la zona". Su muerte ha sembrado el miedo en una población que, hasta ahora, se resistía a abandonar sus hogares a pesar de las advertencias de evacuación. "La gente resistió entonces, pero ahora, con la muerte del padre Pierre, no sé cuánto tiempo podrán aguantar", ha lamentado el franciscano.

Las armas, como dijo el Papa, no generan paz; generan masacres y odio"

Una crisis humanitaria sin precedentes

La situación en el Líbano ha derivado en una grave crisis humanitaria. El padre Toufic informa que solo en su convento de Tiro acogen a "200 desplazados", todos musulmanes. Las cifras son alarmantes en todo el país: cerca de "500.000 personas desplazadas" en Beirut, casi 300.000 han huido del sur del Líbano y decenas de miles de la región de la Bekaa. "La gente está en las calles, durmiendo en coches. No estábamos preparados para acoger a casi una cuarta parte de la población", ha señalado.

DPA vía Europa Press Líbano, Beirut: Vista del edificio Qard al-Hassan, la institución financiera del Hezbolá proiraní, demolido después de que fuera atacado por un ataque aéreo israelí.

La escalada de violencia en la región se suma a otras tensiones geopolíticas, como las complejas dinámicas en Irán, donde analistas observan de cerca la política de resistencia frente a Occidente, un escenario donde incluso se han producido conversaciones entre líderes como Putin y Trump para abordar conflictos, aunque otros actores internacionales hayan minimizado la situación.

Lo último que no debe morir en nosotros es la esperanza en el Señor, que siempre nos da la fuerza para continuar"

A pesar de la desesperación, el padre Toufic insiste en un mensaje de fortaleza: "Decimos y repetimos que lo último que no debe morir en nosotros es la esperanza en el Señor". Su clamor final es un eco del llamamiento del Papa: "Basta de guerra, basta de violencia. Las armas, como dijo el Papa, no generan paz; generan masacres y odio. Lo único que pedimos es vivir con un poco de dignidad". Mientras tanto, el Pontífice "sigue con preocupación cuanto sucede", un seguimiento que coincide con las cifras de organizaciones como Unicef y Save the Children, que reportan cerca de 300 menores fallecidos desde el inicio de la escalada.