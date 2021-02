Pablo Díaz 'responsabiliza' de su fallo en el rosco a Marta, su rival en 'Pasapalabra': "No me va a tocar..."

Pablo Díaz no ha tenido su mejor noche en 'Pasapalabra', lo que no es óbice para que se haya hecho con la victoria en la edición de este jueves, 18 de febrero, frente a Marta. Sin embargo, en esta ocasión se ha quedado lejos del bote con dos fallos y una palabra sin responder. Su contrincante por su parte no pasó de los 21 aciertos y tres fallos.

En cualquier caso, el joven tinerfeño se ha hecho con los 1.200 euros y aspirará un día más a hacerse con el bote del concurso presentado por Roberto Leal, que este viernes asciende ya a 1.270.000 euros.

¡@pablodiazviolin se convierte en el ganador del programa de hoy! Por tanto, mañana volvemos con silla azul y con un bote de 1.270.000 euros. ������ https://t.co/DyOMSfTBlE#Pasapalabra197 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 18, 2021

El motivo por el que Pablo Díaz no se ha hecho con el bote

Y uno de los motivos por el que Pablo no ha tenido opción para completar el rosco con éxito ha sido la letra 'F', que estaba vinculada al mundo eclesiático: “Seglar que cuida de una capilla rural, dirige las funciones del culto y auxilia al párroco por quien es nombrado”, es la pregunta que planteaba el presentador sevillano al violinista.

Tras pasar palabra en varias ocasiones, finalmente optó por arriesgar, ya que tenía en el bolsillo la victoria en el programa: “Familiar” es la respuesta que finalmente pronunció el concursante, pero la correcta era 'Fiscal'.

En cualquier caso, Pablo no iba mal encaminado, ya que el término 'Familiar' es el seglar que asiste a un obispo. Cuando Roberto Leal confirmaba que el joven de 24 años no había acertado, Pablo expuso el motivo por el que sabía que había fallado.

“Eso es una de la cosas que te das cuenta al ver muchos programas. A la primera me vino la palabra 'familiar', pero inmediatamente dije si a Marta le ha tocado la palabra 'familiar' a mi no me va a tocar la misma palabra”. Y es que efectivamente, Marta también tuvo que responde esta palabra para la letra 'F': “Pariente de una persona”.

Se avecina algo importante en 'Pasapalabra'

Sea como fuere, Pablo Díaz sigue acumulando victorias y dinero. Desde que Luis de Lama fuese eliminado de 'Pasapalabra' el pasado 27 de enero, nadie ha sido capaz de imponerse al joven tinerfeño, por lo que desde hace un mes no tiene que pasar por la temida silla azul al inicio del programa, que se ha llevado por delante las ilusiones de hacerse con el bote de históricos concursantes como el propio guardia civil o de Nacho Mangut.

Todo parece indicar que en los próximos días Pablo Díaz logrará hacerse con el bote de 'Pasapalabra'. Desde hace dias, Antena3 anuncia que algo muy importante ocurrirá en el concurso. De momento, lo que sabemos es que Pablo se muestra emocionado, con lágrimas en los ojos y a tan solo una palabra de completar el rosco más famoso de la televisión española. Desde entonces, los espectadores y las redes sociales de cuándo será el día en el que se emita esta edición del espacio, que sin duda será uno de los momentos televisivos más destacados de esta temporada.