La llamativa foto que ha subido Tamara Falcó para celebrar su millón de fans en Instagram: "No me lo creo"

El 2020 no fue un año fácil para la joven influencer, pero en esta segunda semana del 2021 ha recibido una buena noticia. Tamara Falcó ha celebrado su millón de seguidores en Instagram con un vídeo, en el que da las gracias a sus fans por apoyarle siempre: "¡No puedo creérmelo, ya somos 1 MILLÓN! Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura, por muchas más juntos!".

La marquesa de Griñón ha mostrado en las redes sociales, en dos minutos y medio, sus últimos meses. En el videoclip ha incluido momentos en 'MasterChef', bailes en el 'El hormiguero', en sus sesiones de fotos o divirtiéndose con sus amigos y familiares.

La espiritualidad y la fe de Tamara Falcó

Al ritmo de 'Celebration', ha incluido un vídeo en el que aparece con una figura de la Virgen y el Niño Jesús. Para Tamara Falcó es muy importante la religión, además, siempre ha manifestado su espiritualidad y su fe. En una entrevista a Alfa y Omega reconoció que "Dios es tan importante para mí que lo que diga el resto del mundo me da igual". Actualmente, la católica acude de manera diaria a misa.

La hija de Isabel Preysler salió de "depresiones" reconociendo el problema y aprendiendo a diagnosticarlo para buscar soluciones. La aristócrata en aquellos difíciles momentos logró salir adelante gracias a su fe. Nunca ha tenido ningún reparo para mostrarse católica. De hecho, hace menos de un año tuvo la oportunidad de conocer en persona al Papa Francisco.

El recuerdo especial que colocó el marqués de Griñón en la casa de campo

El marqués de Griñón falleció a causa de la covid-19 el pasado mes de marzo. El 12 de diciembre, en el día de la Virgen de Guadalupe, Tamara recordó en un post de Instagram la imagen de la Virgen que colocó su padre en la capilla de la casa de campo. Además, añadió "un mensaje precioso de nuestra Madre a Juan Diego", mostrando así su fe y esperanza.

“Escucha, hijo amado, de ninguna manera temas ni se angustie tu corazón, ni hagas nada por la enfermedad de tu tío o por cualquier otra angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy yo la fuente de tu vida y alegría? ¿No te llevo en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso necesitas cualquier otra cosa? No te aflijas ni te acongojes. Sube, hijo querido, al cerrito, al lugar donde me viste y hablé contigo. Allí verás diversas flores. Córtalas y reúnelas y luego baja para traerlas ante mí”.