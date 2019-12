El asombroso detalle sobre la casa de Isabel Preysler revelado por el mayor de los Chunguitos

Los Chunguitos son más que conocidos por su campechanía y buen humor, con un desenfado capaz de hacerles hablar sobre cualquier tema con total normalidad. Que se lo digan al mayor de los hermanos, Juan Salazar, que ha revelado un detalle muy curioso sobre Isabel Preysler tras la fiesta que dio su hija, Tamara Falcó, después de ganar Masterchef Celebrity.

Una celebración a la que tanto Juan como su hermano José fueron invitados, al compartir reality con la ganadora. Y que tuvo lugar nada menos que en la flamante casa de Preysler, donde Juan se percató de algo, a su juicio, sorprendente. “¿Te digo una cosa? ¡Que tiene catorce baños! ¡Una locura! Jaja”, reconoció a La Otra Crónica (El Mundo) en una entrevista.

“Son gente muy normales y sencillos, como tú y como yo. Son gente maravillosa y las quiero un montón (a las Preysler)”, contó también Salazar. “Yo no creía que era así, es una chica maravillosa. Más humilde, buena y sencilla no puede ser […] Su corazón es limpio, puro. ¡Es que Tamara es demasiado!”, se sinceró.

Otra celebridad ilustre con la que Juan Salazar coincidió en casa de Isabel Preysler fue la Infanta Elena. Un encuentro del que el ‘chunguito’ se llevó otra anécdota a destacar: “Yo le iba a decir cuando me acerqué a ella ‘señora’ y ella me dijo: ‘No, no, llámame como me llamo yo, Elena’, y yo diciendo ‘Lo que usted me diga, señora”.

A pesar de que la hermana de Felipe VI insistió en que Salazar la tuteara, él siguió tratándola de usted durante el resto de la velada. Además, le encantó el gusto de la Infanta por el flamenco. “Le encanta y nos conoce a todos los hermanos, a Los Chunguitos y a las Azúcar Moreno”, aseveró en su charla con El Mundo.