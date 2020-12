'MasterChef', en el punto de mira: la decisión de la final que ha provocado acusaciones de "tongo"

La última edición de 'MasterChef Celebrity' no ha quedado exenta de polémica. Esta vez, las críticas han venido por la expulsión de uno de los concursantes más divertidos del programa: Josie. Por desgracia de sus seguidores, no se convirtió en un dualista final pero regaló innumerables momentos que formarán parte de la historia de la televisión. Raquel Meroño y Florentino Fernández se jugaban el premio que finalmente se llevaría Meroño.

La visita de Dabiz Muñoz hizo mantener la tensión en los fogones del programa. La prueba que le proponía el talent show consistía en replicar una de sus inalcanzables recetas. Como resultado de esta prueba, Flo se convertía en el primer dualista.

Tras dicha prueba, los concursantes debían enfrentarse en una prueba de exteriores con el fin de elegir al segundo finalista. Y lo hacían en un entorno precioso: Cantabria. Los finalistas trabajarían en un menú degustación diseñado por el chef Jesús Sánchez. Raquel Meroño se convertía en la segunda dualista quedando Josie, Nicolás y Ainhoa fuera del duelo final.

Los espectadores criticaban en Twitter que Josie no se encontrase entre los dualistas finales del programa. Decían, además, no entender que Flo estuviese en ese puesto y no lo tuviese Nicolás, por ejemplo. "El favoritismo a Flo ha llegado hasta el final del concurso" o "Propongo apagón, osea que Josie y Nico no sean el duelo es denigrante. Tongazoooo", sentenciaba un tuitero.

PROPONGO APAGÓN, OSEA QUE JOSIE Y NICO NO SEAN EL DUELO ES DENIGRANTE. TONGAZOOOOOO #MCCelebrity — tengo sueño. (@martinolotrash) December 8, 2020

APAGEMOS LA TELE YA POR JOSIE, MENUDA ESTAFA, JOSIE TUVO QUE SER FLO #MCCelebrity — jolupan (@josekm255) December 8, 2020

como no pase JOSIE se viene apagón #MCCelebrity — joaquin �� (@joaquingnzlz) December 8, 2020

El diseñador era el claro favorito de los espectadores del programa. Por desgracia, no fue así. Veremos si Josie nos regala su actitud y forma de ser en otros talents. Bien del ente público u otras empresas audiovisuales.

Las consecuencias que tendrá para TVE la victoria de Raquel Meroño en 'MasterChef Celebrity'

Después de tres meses de concurso, 'MasterChef Celebrity' ya tiene nueva ganadora. Raquel Meroño. Luchó con "pico y pala" su postre de volcán de mango con coco, cacao y aromáticas contra el primer clasificado para la final, el humorista Florentino Fernández.

Algunos pedían por esta victoria el apagón total del programa una vez que Josie ya no tenía posibilidad de proclamarse campeón. Sea como fuere, ella ha sido la que se ha llevado el premio por su participación en el espacio. 'MasterChef Celebrity' se ha convertido en los últimos años en uno de los programas más reconocidos de nuestra televisión y que consigue cada noche atraer a una gran parte de la audiencia de nuestro país a TVE.