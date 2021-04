Los espectadores tachan de 'injusto' lo que Roberto Leal hace a Javier Dávila en 'Pasapalabra': "Qué rabia"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

A principio del programa, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'el Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Este tenso enfrentamiento también logra que 'Pasapalabra' se convierta en Trending Topic, por lo que los espectadores comentan todo a través de redes sociales y no se les pasa desapercibido ningún detalle que les llame la atención a lo largo del programa. Por este motivo, hace unas semanas, el público acusó al concurso de "tongo".

"Remate de la quilla del barco que va en línea curva hacia la proa", le preguntaba Roberto Leal por la "E". "Jo, sí que se tarda", decía entonces el concursante mientras esperaba a que los segundos pasasen, dado que pretendía gastar el tiempo sin responder al no tener ninguna respuesta clara. Este comentario de Díaz llamó mucho la atención de los seguidores del programa, ya que consideraban que Leal tendría que haberle dado como fallo la respuesta.

El error de Javier Dávila

Ante las críticas, el concurso defendió que, según las normas, lo que un concursante no puede hacer es decir una palabra completa que esté recogida en el diccionario. Esto es lo que pasó este lunes con Javier Dávila. El participante cedió la victoria a Díaz al fallar la letra 'G' por pronunciar una palabra fallido que intentó corregir de inmediato.

"Empieza por G. Parte final del caño, por lo común adornada con figuras fantásticas que da salida al agua de los tejados", le leía Roberto Leal. "Grifo", contestó Dávila. Consciente de que no era la respuesta correcta, se arrepintió de haberla dicho y reculó con un "pasapalabra". A pesar de ello, el concursante ya había dado la respuesta completa, por lo que el presentador tuvo que darle esta respuesta por inválida.

"Ya sabes cómo va esto, al decir 'grifo' es palabra completa. Buscábamos 'Gárgola', te has precipitado, lo siento muchísimo", le explicaba el presentador al ver su cara de decepción. "Sí, es la que intentaba corregir", reconocía Dávila. Recogiendo también el polémico caso de Díaz para comparar, muchos espectadores se quejaron al no entender por qué a veces si vale decir "pasapalabra" mientras dan una respuesta y otras no.

"Lo de Javier es un fallo y la frase que dijo Pablo quemando segundo no es nada.... que injusto", decía un tuitero. "Poca vergüenza, ahora nos acordamos de la frase completa de Pablo y el 'grifo' de Javier?", comentaba otro. "A ver, los que decís lo de Pablo y la frase aquella. Esa frase, evidentemente, por si misma no constituía ninguna palabra con definición en el diccionario. Grifo si", declaraba un usuario, corroborando la explicación de Leal.



Claro q lo de Javier es un fallo pero deberían mirar cuando dejan los segundos pasar q no digan nada como ya pasó y no se le dió por error. #Pasapalabra228 — Fran (@Francisco_NR) April 5, 2021

A ver, los que decís lo de Pablo y la frase aquella. Esa frase, evidentemente, por si misma no constituía ninguna palabra con definición en el diccionario. Grifo si. #pasapalabra228 — ATM 1903 (@evabur92) April 5, 2021

Poca vergüenza, ahora nos acordamos de la frase completa de Pablo y el "grifo" de Javier?#pasapalabra228 — Esther Barellas (@ebarellas) April 5, 2021