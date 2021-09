Periodistas, educadores o laicos: algunos de los españoles que se encuentran en proceso de beatificación

En el santoral de la Iglesia católica, los españoles ocupan un lugar muy especial. Y es que España ha sido, desde los primeros tiempos de la Iglesia, una tierra de santos, de la que han surgido varias personas dispuestas a entregar su vida por entero a Cristo, sin reservarse nada para ellos mismos.

En la actualidad, todavía son muchos españoles que son inscritos en la lista de los santos. Sin embargo, todavía quedan muchas personas sobre las que hay que investigar, pero cuyas vidas han sido merecedoras de investigación por parte de diversas postulaciones en España y Roma. Entre estas personas, Aleluya ha querido rescatar diez de ellas, personas cuyas vidas son ejemplo a seguir, ya que han seguido los pasos de Cristo para darse totalmente a Él.

Madre María Félix

La Madre María Félix es una de las mujeres del siglo XX que más ha influido dentro de la Iglesia. Nacida el 25 de agosto de 1901 y destacando por su inteligencia, desde joven se acercó a la espiritualidad jesuita. De este modo, surge su deseo de consagrarse a Dios.

La Madre Félix funda la Compañía del Salvador siguiendo el carisma de san Ignacio de Loyola. Entre sus objetivos, la congregación busca hacer de Cristo el centro de su vida e "imitarle atendiendo no sólo a la propia salvación y perfección, sino también, con la gracia divina, procurando ayudar a la salvación y perfección del prójimo". También adopta el lema de san Ignacio: "Para la mayor gloria de Dios" (A.M.D.G.), así como el voto especial de obediencia total al Papa.

Fruto del carisma con el que funda la Compañía del Salvador, la Madre Félix impulsa la creación de los colegios Mater Salvatoris en 1954, con la apertura de su primer centro en Madrid. De este modo, establece la educación femenina como el principal apostolado de las hermanas de la Compañía.

Padre Luis María Mendizábal, S.J.

El sacerdote Luis María Mendizábal nació en Vergara (País Vasco) en 1925. En 1940, ingresó en la Compañía de Jesús, siendo ordenado sacerdote en el año 1952 y realizando los votos perpetuos en 1958.

Mendizábal, fruto de una vida de oración y Eucaristía profundas, fue director espiritual de varios sacerdotes y obispos, a quienes aconsejaba y orientaba para el ejercicio de su ministerio. También impulsó de forma destacable la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, llegando a ser considerado uno de los apóstoles del Corazón de Cristo más destacables.

"Hablar del Corazón de Cristo es decir: Mira este Corazón que tanto ama a los hombres. No sólo que amó. El peligro está en un entusiasmo teórico por Jesucristo que no lleve a la intimidad con Él. Se trata de Cristo Resucitado, de Corazón palpitante, misteriosamente cercano a nosotros, que nos ama ahora y es sensible a la respuesta de nuestra amistad", explicaba el presbítero.

Carmen Hernández

Carmen Hernández fue, junto con Kiko Argüello, la fundadora del Camino Neocatecumenal. Esta mujer, cuya causa de canonización fue abierta en su fase diocesana el pasado 19 de julio, nació en Ólvega (Soria) el 24 de noviembre de 1930. Aunque al principio se sintió llamada a ser misionera en la India, comenzó a ejercer su labor apostólica en las barracas de Madrid en 1963, tras un viaje a Tierra Santa.

En la atención a los más desfavorecidos de la capital, conoce a Kiko, quien también ha sido llamado por Dios a servir allí a los pobres. Desde entonces, ambos se convierten en colaboradores durante los siguientes 50 años, hasta su fallecimiento. En ese tiempo, se entregan al servicio de los pobres, con quienes comienza el Camino Neocatecumenal, que actualmente se extiende por todo el mundo.

Padre José Luis Gago

El sacerdote dominico José Luis Gago es otra de las figuras destacables de la Iglesia española durante el siglo XX. Fue uno de los directores de la Cadena COPE durante la época de las "estrellas" de esta casa, impulsando el trabajo de figuras como Encarna Sánchez, Luis del Olmo y Alejo García.

Pero su labor no queda tan solo en la contratación de estas grandes figuras, sino que se extiende a una vida dedicada a la comunicación como método evangelizador, aunando todas las cadenas diocesanas en una radio de ámbito nacional. Además, realizó todo este trabajo con una humildad característica que le llevaba a quitarse méritos.

Montserrat Grases

Montserrat Grases es una causa de beatificación que se remonta hasta el año 1962, iniciada pocos años después de su fallecimiento con tan solo 18 años, fruto de una grave enfermedad en los huesos.

Montse fue un ejemplo de santidad para muchos jóvenes, una figura que exhorta a buscar la voluntad de Dios desde la juventud y dejarse enamorar por Él. Siendo testimonio de fe en medio del sufrimiento, ayudó a muchas de sus compañeras y amigas a tomarse en serio la fe y ser fieles al Señor. Cuando falleció, había solicitado su ingreso como numeraria en el Opus Dei. El Papa Francisco la declaró Venerable Sierva de Dios en 2016.

Magdalena Aulina Saurina

Esta mujer, nacida en Bañolas en el año 1897, fue pionera en la educación integral a las niñas para impulsar el avance social, así como resultó ser avanzada a su tiempo en el establecimiento de congregaciones de mujeres consagradas en el estado laical. De este modo, nacieron las congregaciones de mujeres consagradas a Dios sin la necesidad de llevar hábito o ingresar a un convento.

Esta última iniciativa chocó con la oposición del obispo de Gerona, diócesis en la que la religiosa se encontraba asentada, ya que la posibilidad de la secularidad consagrada no estaba contemplada entre los cánones de la Iglesia durante esa época. Por este motivo, Magdalena se vio obligada a trasladar su obra a Navarra, donde continuó su labor.

Antoni Gaudí

El arquitecto Antoni Gaudí, aunque se trate de un hecho poco conocido, es uno de los integrantes de la larga lista de siervos de Dios en proceso de beatificación.

El impulsor de la monumental Basílica de la Sagrada Familia, ubicada en Barcelona, experimentó su conversión al prepararse para la construcción de esta edificación con un período de ayuno. Según explicó el propio Gaudí, siguió el consejo de Fray Angelico, que explicaba que "quien desee pintar a Cristo sólo tiene un camino: vivir con Cristo".

Desde entonces, se entregó a una vida humilde y centrada en el Señor, a quien encontró la mejor forma de servir en la construcción de la Sagrada Familia, proyecto al que dedicó los últimos doce años de su vida y que, todavía hoy, cuarenta años después de su muerte, se encuentra en construcción.

Cardenal Ángel Herrera Oria

El cardenal Herrera Oria fue una de las voces más relevantes del catolicismo español del siglo XX. Con su habilidad comunicativa, Herrera Oria fue el creador de la primera y segunda Escuela de Periodismo de España. Además, durante su etapa como laico, fue participe de la creación de diversos partidos y sindicatos de orientación católica, siempre en busca del bien común. De hecho, se presentó por las listas de Acción Popular durante la época republicana, aunque no resultó elegido.

Posteriormente, ingresó al seminario, siendo ordenado sacerdote y llegó a cardenal. Durante su ministerio apostólico, creó la Fundación CEU San Pablo, que actualmente administra varios colegios y universidades por todo el territorio nacional.

Jorja Perea

Aunque el proceso de beatificación de Jorja Perea no se encuentra abierto todavía, a falta de la aprobación de la Santa Sede, la figura de esta mujer sencilla no ha pasado desapercibida para los que han tenido la oportunidad de acercarse a su figura.

Jorja nació en Villanueva de Alcardete (Toledo) en el año 1928. Siendo niña, quedó huérfana, teniendo que ser acogida por otra familia. Al comenzar el colegio, estalló la Guerra Civil.

Permaneció durante toda su vida en el pueblo, trabajando en las labores del campo. A los 25 años se casó con Cándido, con quien tuvo cinco hijos. Uno de ellos, el sacerdote José María Avendaño, explicó que Jorja era "una madre, una esposa, una buena cristiana, una mujer llena de Dios, un amor a la iglesia y una mujer con una caridad inmensa". También tenía un gran afecto a los pobres, a quienes donaba más de la mitad de su pensión mensual. "Los pobres me van a abrir la puerta del cielo", explicaba.

Jorja falleció en 2015 a causa de una neumonía. Tras su muerte, todos destacaban su amor a la Eucaristía: "Era una mujer de gran esperanza y de confianza en la Resurrección. Cuando sentía dolor ella no se quejaba. Siempre decía... cuando venga el sufrimiento mira a la Cruz".





Los mártires capuchinos de Manresa

Los tres frailes capuchinos de Manresa asesinados durante la Guerra Civil serán beatificados el próximo mes de noviembre, después de que la Santa Sede se viera obligada a aplazar el acto a causa de la pandemia.

Fray Benito, Fray Domingo de Sant Pere de Riudebitlles y Fray José Oriol de Barcelona pertenecían a la comunidad de frailes capuchinos de Manresa. Fueron detenidos en diferentes momentos, aunque los tres obtuvieron la gracia del martirio de un modo similar. Durante la persecución religiosa y al no ocultar su condición de religiosos, fueron detenidos y torturados por los milicianos, al tiempo que ellos los perdonaban. Finalmente, los tres fueron asesinados en 1936.