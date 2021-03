El productor de Encarna Sánchez revela en COPE su lado más personal: "No la conocen"

“Yo he nacido libre y voy por libre. Nadie me puede arrebatar eso”. Esta frase que pronunció la periodista Encarna Sánchez en más de una ocasión la define perfectamente. Así lo asegura el que fuera durante dieciocho años su productor, Pedro Pérez, quien habla, por primera vez, en unos micrófonos sobre la que fue su jefa.

En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ Pedro Pérez recuerda a la periodista cuando están a punto de cumplirse veinticinco años de su fallecimiento. “Algunas editoriales me han ofrecido escribir un libro donde contar la verdad de Encarna Sánchez. No lo descarto”.

UNA MÁQUINA PERFECTA DE HACER PALABRAS

Durante la entrevista en exclusiva, Adolfo Arjona le pregunta cómo era realmente Encarna Sánchez. “Como persona era muy real, muy ella. No mentía. Si te tenía que criticar o felicitar te lo decía a la cara. Como profesional creo que la definió fantásticamente Emilio Romero, director del diario Pueblo, quien decía de ella que era “una máquina perfecta de hacer palabras llenas, palabras que tenían sentido”, afirma tajante Pedro Pérez.

NO SIEMPRE ERA FÁCIL TRABAJAR CON ELLA

Que Encarna Sánchez era una mujer con temperamento y carácter era evidente. Sus miles de oyentes podían notarlo a través de la radio. Sin embargo, es su productor quien lo asegura en la entrevista concedida a Adolfo Arjona. “Encarna no era fácil ni para trabajar con ella ni para manejar sus tiempos. Ella iba, ante todo, por libre por la vida. Por eso no era fácil trabajar con ella, pero era cuestión de cogerle la mecánica. Recuerdo que cuando llegaba a la redacción a las doce de la mañana y decía ‘buenos días’ ya sabía cómo venía. Sabía si venía de buen talante e iba a estar alegre y generosa ese día. Sin embargo, cuando saludaba con un tono seco y cerraba la puerta del despacho, ojo, ya sabía que pasaba algo”, recuerda con nostalgia el que fuera su productor y mano derecha.

Durante la entrevista aclara que, aunque había que tener mano derecha e izquierda con Encarna Sánchez para saber cómo plantearle los temas, “siempre fue muy respetuosa con el equipo y en ningún momento le vi un mal gesto o mala cara a nadie”.

Seguidamente Pérez insiste en una de las características de Encarna Sánchez: “Decía las cosas a la cara. Si tenía que coger un guion y romperlo y hacerlo trizas porque decía que no le servía, se lo decía al guionista. Y si a mí tenía que decirme que una entrevista era una mierda y que no sabía cómo le traía a ese invitado que no sabía hablar o decir dos palabras, también me lo decía. Así era ella, una mujer exigente, pero también reconocía el buen trabajo”.

CÓMO SURGIÓ LA RELACIÓN ENTRE ELLOS

Actualmente Pedro Pérez sigue ejerciendo como productor radiofónico, de hecho, es el productor del programa ‘La Noche de Adolfo Arjona’. Sin embargo, hasta ahora nunca había querido hablar abiertamente en unos micrófonos sobre Encarna Sánchez. Cuando están a punto de cumplirse veinticinco años del fallecimiento de la periodista -moría el 5 de abril de 1996- Pérez ha querido recordar su vinculación personal y profesional con la líder de las noches en España.

“Yo estudiaba Periodismo en Barcelona, estaba haciendo prácticas en Radio Miramar y de la noche a la mañana me dice el director que había fichado a una estrella de la radio que viene de América y va a poner el país bocabajo. Me dijo que yo sería la persona que la ayudaría a redactar noticias para ella y a coger el teléfono por la noche. Ese fue mi primer contrato laboral y estuve con Encarna dieciocho años”, recuerda el productor más veterano de COPE.

SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“Yo creo que al principio ella creía que iba a derrotar al cáncer. Creo que pensaba ‘si he conseguido el éxito, la fortuna, la popularidad… podré vencer al cáncer’. Pero hubo un momento que no. Yo despachaba todas las noches con ella, aunque no hiciera el programa, y lo notaba en su cara y en su mirada. Creo que en los últimos tres meses ella fue consciente de lo que tenía encima y de que la vida se le iba”, asegura en un momento de la conversación con Adolfo Arjona.

NO LA CONOCEN LOS QUE DICEN CONOCERLA

¿Cuánto hay de verdad y de mentira sobre todo lo que se ha dicho de ella no estando en vida? Esta es una de las grandes preguntas que Arjona le hace durante la entrevista, a la que contesta con rotundidad: “Toda esa gente que dice que Encarna era así, que Encarna criticaba, que Encarna arremetía… La mayoría de ellos que yo he visto en las televisiones no los conozco para nada. No los he visto en la redacción de Encarna nunca. No los he visto en la casa de Encarna nunca. Lo que te puedo decir es que ella no utilizaba el micrófono para arremeter contra nadie, sino que lo usaba para defenderse. Ella decía algo muy claro: ‘Yo, que soy mujer en un mundo de hombres, ¿si tengo un micrófono no lo voy a utilizar para defenderme?”.

SUS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA

El 5 de abril de 1996, en plena Semana Santa, la cadena COPE interrumpía el Vía Crucis desde Roma para anunciar la muerte de la periodista. Un día que no olvidará nunca su equipo.

“Los últimos días de Encarna fueron muy tristes y dolorosos. Estuvo consciente hasta las últimas cuarenta y ocho horas y era consciente de lo que tenía. No sufrió porque el doctor Santos le puso calmantes en su casa para que tuviera una muerte digna y dulce, pero fueron momentos muy tristes. Al menos para mí, como productor, se me fue parte de mi vida. Se me iba mi madre profesional. La persona que me había enseñado. Y el día que murió sentí un vacío enorme, que todavía hay parte que no se ha llenado en mi interior” dice emocionado Pedro Pérez.

Durante la entrevista se sincera: “Hubo que ponerse al frente de una transición. Yo llegaba a su despacho y se me caía el alma, pero la vida te hace duro y te cicatriza… había que seguir adelante. Pero ese vacío era enorme porque Encarna lo llenaba todo nada más que con su presencia y su voz. Fueron días difíciles”.

LA VERDAD DE ENCARNA

Para concluir la entrevista Adolfo Arjona le pregunta si algún día se atreverá a sentarse delante de un ordenador y contarlo todo. “No descarto contar algún día la verdad de Encarna. He tenido alguna proposición de alguna editorial para escribir un libro, pero puedo hacer daño a muchas personas que han dicho cosas que nunca se hubieran atrevido a decir estando ella en vida. No lo descarto. Lo tengo que pensar y reflexionar.”

