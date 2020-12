Un experto epidemiólogo da la clave para poder cantar Villancicos en Navidad sin contagiarse: “Es lo ideal”

Ya está aquí la Navidad de la covid-19. Como viene ocurriendo en este fatídico 2020, estas fiestas señaladas alterarán la manera de celebrar el Nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador.

Celebraciones con no más de diez familiares o retrasar el toque de queda a la una y media de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja son las principales recomendaciones del Gobierno, acordado con las comunidades autónomas. A ello se sumarán las restricciones a la hora de desplazarse entre territorios.

Políticos y expertos no se cansan de repetirnos que, si queremos evitar una tercera ola de coronavirus, la responsabilidad de cada uno de nosotros durante las fiestas será esencial. Y para ello, en las cenas familiares debemos estar a la altura y cumplir más que nunca las distancias, mantener la mascarilla o no compartir cubiertos o platos, entre otras medidas. No son pocas familias las que pedirán un manual de instrucciones, aunque realmente, lo más importante es tener sentido común.

El riesgo de contagio, después de la cena familiar

Dentro de las reuniones familiares, lo que más preocupan a los virólogos y epidemiólogos no es la cena en sí, ya que normalmente cada comensal ocupará su silla sin moverse en exceso. Lo peor llega cuando las dos copas de más hace que más de uno abogue por quitarse la mascarilla y elevar el tono de su voz para cantar o exaltar el valor de la familia.

Es ahí donde comienza el verdadero riesgo, y donde hemos de estar más alerta. En los últimos días, ha surgido el debate en la sociedad sobre la conveniencia de elevar la voz o cantar Villancicos, ya que todo apunta que los aerosoles son una fuente de contagio importante del virus. La saliva es la principal vía de transmisión.

Tanto es así que el Gobierno incluyó entre las recomendaciones no cantar en celebraciones religiosas importantes en Navidad como es la Misa del Gallo en la noche del 24. Recomiendan que la música esté pregrabada, lo que no ha sentado bien a muchos.

¿Debemos cantar Villancicos estas navidades?

Así las cosas, ¿es conveniente cantar Villancicos estas navidades? Sin duda, para muchos implicaría renunciar a una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país. Como todo en la vida, todo es posible, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, tal y como ha confirmado el catedrático en la Universidad de Málaga y experto en Microbiología y Epidemiología, Eduardo Martínez.

“Lo ideal es evitar los interiores y hacerlo siempre con mascarilla. Si se quiere cantar villancicos, se sale al balcón con la mascarilla puesta”, ha manifestado el catedrático en declaraciones a ‘La Opinión de Málaga’.

El párroco que da su opinión a Mónica López sobre "no cantar en la Misa del Gallo"

El tema de los cánticos en las iglesias fue abordado en el programa 'La Hora de la 1', que entrevistó en directo a un párroco y a una feligresa, con el fin de que mostrasen su opinión al respecto. El párroco de la iglesia San Carlos Borromeo ubicado en el barrio madrileño de Entrevías, Javier Baeza, manifestó que no debe constituir un problema, por lo que quitaba hierro al debate: “Cantar con mascarilla no genera problemas. Son saludables las indicaciones que nos ofrecen, pero hay maneras de hacerse oír pese a las mascarillas. Los ciudadanos y los creyentes no podemos entretenernos en esto. La Iglesia tiene problemas mucho más urgentes que atender que cantar o no con mascarilla”.

La reflexión de una feligresa que dejó en fuera de juego a Mónica López

Tras la reflexión del sacerdote, una feligresa de la parroquia ha dado a conocer su opinión al respecto: “Es absurdo no poder cantar. Se debe cantar. Debemos compartir. Eso de no cantar me parece mal. Realmente la alegría se saca de dentro y se comparte. Y cantar es alegría”, manifestaba en el programa de Mónica López.