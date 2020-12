Madrid marca tendencia: las medidas de Ayuso contra la covid-19 que han creado escuela

Hay una vertiente política de la crisis del coronavirus en España que ha dado de que hablar más que ninguna otra en los últimos meses: el pulso entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. En muchas ocasiones, Isabel Díaz Ayuso ha planteado medidas contra la pandemia que no han sido contempladas por el Ministerio de Sanidad. Al menos, en un primer momento, ya que el Ejecutivo ha acabado cediendo en unos cuantos de los planteamientos esgrimidos desde la autonomía de la capital.

Así, parece que la gestión del Ejecutivo madrileño en lo relativo a la covid-19 ha sido más certera de lo que algunos llegaron a apuntar. Aquí hay al menos cinco ejemplos de peticiones acertadas, a tenor de cuál ha sido la actitud última de Moncloa ante las mismas.

PCR en los aeropuertos

Una de las primeras cosas que pidió Ayuso a Pedro Sánchez en una de sus ya tradicionales cartas fue realizar test a los viajeros que llegasen al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Se quería controlar a aquellas personas procedentes de los países donde el coronavirus supusiese un mayor riesgo a partir del 21 de junio (final del estado de alarma).

El Gobierno se negó a dar por válido el ruego de la presidenta madrileña. De hecho, Fernando Simón llegó a reconocer, en una de sus comparecencias, que no era muy “proclive” a esa realización de test en los aeropuertos. “Algún caso puede detectar, pero si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado”, exponía sobre las PCR antes de coger un vuelo. Como pasaría lo mismo “con las PCR a la llegada”, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sentenció que “no podemos dar un peso excesivo a estas pruebas”.

En octubre, Ayuso solicitó la medida por carta una vez más, aunque en esa ocasión la destinataria de la misma fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nada cambió... hasta noviembre, cuando se supo que el Gobierno, finalmente, iba a exigir una PCR negativa a los viajeros procedentes de países de riesgo.

La medida empezó a aplicarse el 23 de noviembre para alinearse “con los socios europeos” (según el ministro Illa), a pesar de que Ayuso llevaba exigiéndola desde mayo. Seis meses después, se intentó poner respuesta al hecho de que Madrid fuese, según Sanidad, la región española con más casos importados de coronavirus.

Test en las farmacias

Ayuso ha sido una de las grandes abanderadas de esta medida. Comola Agencia Española del Medicamento no autorizó la posibilidad, decidió recurrir, una vez más, a Von der Leyen. Por carta, recordó que las pruebas de coronavirus en las farmacias ya se llevaban a cabo en Portugal, Francia y Reino Unido en Europa. También más allá del Viejo Continente: Estados Unidos, Australia y Canadá. “Consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo, no solo en España sino también para el resto de regiones europeas”, escribió Ayuso.

A pesar del escepticismo inicial del Gobierno, Illa anunció el 18 de noviembre que las regiones que lo solicitasen podrían realizar test en las farmacias. Para ello, se requiere de un plan de acción que detalle se van a hacer, en qué condiciones y con qué medidas de seguridad. Lo cual benefició a Madrid y a Cataluña y Murcia, que también han solicitado contar con esta opción.

La Navidad y el coronavirus

Antes de que se aprobase un documento común para todas las Comunidades Autónomas, Madrid se desmarcó del borrador inicial de Sanidad. Ante las seis personas en reuniones familiares y el toque de queda a partir de la 01:00 que planteaba el Gobierno, el plan madrileño contempló, desde el principio, otra propuesta: 10 personas y restricción a la movilidad nocturna desde la 01:30.

Una semana después de que no hubiese medidas más o menos consensuadas entre el Ministerio y las autonomías, llegó la guía de recomendaciones definitiva. Cuyas dos principales premisas son las que Madrid (en contra de otras de las líneas de actuación marcadas) puso sobre la mesa en todo momento. Por lo tanto, lo que regirá los días más señalados de las Navidades será lo que siempre se pidió desde la capital.

Los cierres perimetrales

Cuando Madrid empezó a confinar algunos de sus territorios por áreas básicas de salud, apenas se estilaban las acciones de este tipo en la nueva normalidad. Una vez que se empezaron a aplicar este tipo de restricciones allí, estas se extendieron al resto de Comunidades a medida que la segunda ola empezó a ser una realidad.

El IVA de las mascarillas

Cuando el Grupo Covid-19 que conformaron Madrid y el Gobierno central seguía en vigor, la Comunidad planteó rebajar el tipo impositivo de las mascarillas. Fue el 20 de octubre, y se habló de pasar del 21 por ciento al 4. Es decir, un tipo superreducido. Aunque desde Moncloa se llegó a negar que la rebaja fuese posible en términos jurídicos, la medida acabó aplicándose a nivel nacional a mediados de noviembre.

Las dudas con las medidas de Madrid

En agosto, Fernando Simón afirmó que la Comunidad de Madrid sólo detectaba a un 15% de los asintomáticos. “No es un buen indicador […] Lo deseable es que el porcentaje fuera mayor”, reconoció.

“Nos parece una deslealtad que se pueda pronunciar en el sentido de dar datos que no se corresponden con la realidad. El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica es del 60%, por encima de la media de otras comunidades autónomas y además que se corresponde con el número de pruebas diagnósticas de PCR que realizamos”, respondió entonces el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Ya en octubre, hubo, de nuevo, escepticismo desde Moncloa. “Tenemos que ver cómo están afectando los nuevos tests de antígenos y los retrasos en las notificaciones en las cifras. Con estos datos no podemos estar seguros si Madrid va mejor o peor”, expuso Simón tras desplomarse la incidencia acumulada en seis días. “Los datos que ofrecemos son objetivos y los recaban las autoridades sanitarias”, defendió el consejero de Justicia, Enrique López.

Después de que Simón e Illa (que se expresó en una línea parecida) se retractaran, y ya a finales de noviembre, llegó la enhorabuena para Madrid de parte del director del CCAES. “Lo que tengo que hacer es felicitarles y les felicito por la evolución de la epidemia en Madrid”, dijo para enterrar toda polémica.