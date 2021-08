El abandono escolar crece entre los niños de Líbano: "La pobreza es uno de los principales obstáculos"

Las escuelas católicas de Líbano corren el peligro de cerrar debido a una creciente inestabilidad social y económica que sufre el país desde 2019. Los centros educativos que no pertenecen al estado se encuentran cada vez más endeudados, mientras que las familias pierden progresivamente la capacidad de pagar los estudios de sus hijos en estos colegios.

Aunque la situación se ha deteriorado gravemente desde 2019, lo cierto es que las circunstancias ya eran malas desde que, en 2017, el gobierno libanés aprobara una imposición de aumento de sueldo a los profesores en el sector privado: "La crisis económica ha completado el desastre", explica el P. Raymond Abdo, provincial de la Orden de Carmelitas Descalzos en el país.

