La Santa Sede confirma que el Papa Francisco viajará a Bahréin del 3 al 6 de noviembre

La Santa Sede ha confirmado que el Papa realizará el próximo Viaje Apostólico a Bahréin del 3 al 6 de noviembre, visitando las ciudades de Manama y Awali con motivo del "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence"

El programa y más detalles de la visita se anunciarán en los próximos días.

Francisco fue invitado oficialmente a visitar el país del Golfo Pérsico en noviembre de 2021 durante una reunión en el Vaticano con el jeque Khalid bin Ahmed bin Mohammed, asesor de asuntos diplomáticos del rey Hamad bin Isa Al-Khalifa de Bahrein.

La visita marcará el viaje internacional número 39 de su papado y el segundo consecutivo a un país de mayoría musulmana tras la visita a principios de este mes a Kazajistán para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Durante esta visita, visitará la ciudad capital de Manama y la ciudad de Awali.

?? El #Vaticano confirma el anunciado viaje del #Papa a #Barheim del 3 al 6 de noviembre.

Visitará Manama y Awali con ocasión de un #Forum de #Diálogo#DialogoInterreligioso

— Eva Fernández (@evaenlaradio) September 28, 2022

El pequeño Reino de Bahréin alberga a unos 1,8 millones de personas, con una población católica estimada en 80.000. En diciembre de 2021, el cardenal Luis Tagle viajó al país en nombre de Francisco para la consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, que ahora es la catedral católica más grande del Golfo Pérsico.