"¿Ha realizado exorcismos como Pontífice?": Francisco, responde tajante a la pregunta

Este martes se daba a conocer una entrevista con el Papa Francisco sobre su experiencia con exorcistas, un diálogo recogido en el libro 'Exorcistas contra Satanás” del periodista italiano Fabio Marchese Ragona. El Papa Francisco ha desvelado que cuando era arzobispo de Buenos Aires tuvo "varios casos de personas" que le dijeron que "estaban poseídas".

"Los mandé a consultar a dos buenos sacerdotes especialistas': no son curanderos, sino exorcistas. Uno se llama Carlos Alberto Mancuso y fue exorcista en la diócesis de La Plata. El otro era mi confesor, el padre Nicolás Mihaljevic, un jesuita nacido en Croacia. Ambos me contaron después que de esas personas, sólo dos o tres eran realmente víctimas de posesión diabólica. Los demás sufrían de obsesión diabólica, que es una cosa muy distinta porque no tenían el demonio en el cuerpo", asegura el Pontífice en un adelanto de una entrevista inédita que ha publicado Vatican News.

Cosa lega una suora posseduta a #PapaFrancesco? Il #Papa ha mai praticato degli #esorcismi? Perché gli esorcisti ucraini hanno praticato il rito verso #Putin? Le risposte e molte testimonianze qui ??. Da martedì 11 aprile in libreria e sugli store online! https://t.co/tLLDj2U9nGpic.twitter.com/Lpi5PrF1cH — Fabio M. Ragona (@FabioMRagona) April 6, 2023

En todo caso, niega que como Pontífice haya practicado nunca exorcismos y ha asegurado que en el caso de que ocurriera "pediría el apoyo de un buen exorcista".

Además, señala que también él puede ser "atacado por el maligno" ya que el diablo puede entrar en el "templo de Dios para sembrar la discordia y enfrentar a unos contra otros".

"Somos hombres y él siempre intenta atacarnos. Es doloroso, pero ante la oración no tiene esperanza (...) Las divisiones y los ataques son siempre obra del diablo. Él siempre trata de insinuarse para corromper el corazón y la mente del hombre", incide el Papa en el libro 'Exorcistas contra Satanás'.

"El diablo trata de atacar a todos, sin distinción, y trata de golpear especialmente a los que tienen más responsabilidad en la Iglesia o en la sociedad", añade Francisco.