El Papa recibe este viernes al primer grupo de refugiados procedentes de Chipre: "Una acción simbólica"

El Papa Francisco celebra hoy su cumpleaños y lo hará recibiendo al primer grupo de refugiados seleccionados en Chipre para ser llevados a Roma, un total de doce personas que viajaron este jueves a la capital italiana.

En su reciente viaje a Chipre, el Vaticano seleccionó a medio centenar de refugiados y acordó con el Gobierno de ese país llevarlos a Roma como gesto simbólico por la acogida, cubriendo los gastos y encargando su manutención a la Comunidad de Sant'Egidio.

El primer grupo de refugiados, doce en total, partió ayer hacia Roma, según ha confirmado el Ministerio del Interior chipriota en sus redes sociales, agradeciendo al Papa esta “acción simbólica”. De hecho en el último viaje apostólico, el 3 de diciembre, el Papa pudo saludar a estos doce primeros refugiados durante una ceremonia en la Iglesia de San Francisco de Nicosia.

El resto de refugiados, hasta 50 de países como Camerún, Siria o la República Democrática del Congo, seguirán llegando en enero y febrero. No es la primera ocasión en la que el Santo Padre predica con el ejemplo de la acogida ya que en en abril de 2016 se llevó de la isla griega de Lesbos a tres familias sirias y a doce refugiados.

The first 12-member group of #asylum seekers selected, during the visit of #PopeFrancis to be relocated to the #Vatican, departed today.

Our sincere appreciation to @Pontifex

& the #HolySee for this symbolic action of #Solidarity towards #Cypruspic.twitter.com/mzSARQ71IS