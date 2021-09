El Papa hace referencia a su entrevista en 'Herrera en COPE' para dar su visión sobre el aborto: "¿Es lícito?"

El Papa Francisco ha culminado este miércoles, 15 de septiembre, su viaje apostólico que le ha llevado al corazón de Europa, a Eslovaquia y Hungría. A las 15.30h de la tarde ha pisado nuevamente suelo romano, tras mantener un encuentro con los periodistas que han cubierto esta gira papal.

Entre las preguntas que le planteaban al Pontífice era en referencia al aborto. En su respuesta, hacía alusión a la histórica entrevista que concedió el pasado 1 de septiembre a COPE, cuando fue entrevistado por Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’.

En la conversación entre Su Santidad y el comunicador mejor valorado de la radio española, el primero hacía alusión a la cultura del descarte en la que vivimos, y que se refleja, a su juicio, en algunas medidas legislativas como la regularización de la eutanasia ola práctica del aborto.

"A mí no me gusta entrar en discusiones que hasta aquí se puede, que hasta allí no se puede, pero digo esto: cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de Medicina en la Facultad dice que, a la tercera semana de la concepción, a veces antes de que la madre se dé cuenta [de que está embarazada], ya están perfilados todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una vida. Una vida humana", comentaba el Papa el pasado 1 de septiembre en COPE.

Ante los que dicen que no es persona, el Papa respondía en ‘Herrera en COPE’ planteando dos preguntas: “¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta: ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente - por un lado o por el otro - porque son un peso para la sociedad", afirmaba.





Dos semanas después y preguntado nuevamente por la cuestión del aborto, la respuesta ha sido prácticamente calcada: “Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina. La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN... es una vida humana, esta vida humana debe ser respetada, ¡este principio es tan claro! A los que no pueden entenderlo, les haría esta pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Científicamente es una vida humana. ¿Es correcto sacarlo para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura en este tema porque si acepta esto es como si aceptara el homicidio diario”, ha apuntado el Santo Padre.

Asimismo, el Papa ha remarcado que el aborto “es más que un problema, es un homicidio, quien aborta mata, sin medias palabras. Un Jefe de Estado me decía que el declive demográfico comenzó porque en aquellos años había una ley tan fuerte sobre el aborto que se realizaron seis millones de abortos y esto dejó una caída de los nacimientos en la sociedad de ese país. Ahora vamos a esa persona que no está en la comunidad, no puede comulgar. Y esto no es un castigo, está fuera”, reflexiona Su Santidad ante los periodistas.

