El Papa expresa su dolor por el trágico atropello masivo ocurrido en Wisconsin durante un desfile navideño

El Papa Franciscoha expresado su dolor por el trágico atropello masivo que ocurrió en Waukesha en Estado Unidos donde cinco personas murieron y 48 resultaron heridas durante un desfile navideño y ha enviado un telegrama firmado por el card. Pietro Parolin, Secretario de Estado.

En el telegrama el Santo Padre le ha pedido que “lleve su cercanía espiritual a todos los afectados y ha encomendado las “almas de los que fallecieron a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso”. El Pontífice ha pedido al Señor “que otorgue a todos la fuerza espiritual que triunfa sobre la violencia y vence el mal con el bien”.

Un sacerdote y muchos niños de una escuela católica, entre los heridos del atropello

Según un comunicado de prensa del Director de Comunicación de la archidiócesis de Milwaukee, un sacerdote y varios feligreses católicos, incluidos muchos niños de una escuela católica local, se encuentran entre los heridos. La archidiócesis ha invitado a los fieles a unirse en oración por todos los involucrados, sus familias y aquellos que están traumatizados por presenciar el trágico evento.

La Policía identificó al sospechoso del atropello ocurrido este domingo en Wisconsin. Se trata de Darrell Brooks, un hombre de 39 años, detenido horas después del suceso, originario de la región y que llevaba escasos días en libertad condicional tras haber pagado una fianza.

Una información que ha sido confirmada por fuentes policiales al principal diario de la región, el 'Journal Sentinel' de Milwaukee y de la que también se ha hecho eco la agencia AP. Brooks había salido en libertad el pasado viernes al haber pagado una fianza de 1.000 dólares y está imputado en tres causas en los últimos dos años, por poner en riesgo la seguridad de otras personas.

"Ninguna prueba de que este sea un ataque terrorista"

El pasado 5 de noviembre, el sospechoso se vio implicado en otro atropello. Se trataba de un caso de "altercado doméstico" tras el cual, según declaró la víctima, Brooks le siguió con el coche y le atropelló en una gasolinera. Pero dos semanas después de lo ocurrido, el detenido pagó la fianza y salió en libertad.

En cuanto a la motivación para el atropello, el jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Dan Thompson, aseguró este lunes en una rueda de prensa que "no existe ninguna prueba de que este sea un incidente terrorista". Desde el diario, 'The Washington Post', citan una fuente de seguridad y apuntan que Brooks estaba huyendo de una pelea con navajas, una versión que, por el momento, no ha confirmado la Policía.