El Papa, entristecido por las noticias que llegan desde Nicaragua: "Estoy preocupado por el obispo Álvarez"

Tras rezar el Ángelus y reflexionar sobre el Evangelio de este domingo, el Papa Francisco ha querido recordar lo que está sucediendo en Nicaragua y ha tenido unas palabras también para el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.

“Las noticias que me llegan de Nicaragua me han entristecido y no poco, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de prisión, y también a las personas que han sido deportadas a EEUU. Rezo por ellos y por todos aquellos que están sufriendo en esa querida nación, y os pido vuestras oraciones”, ha dicho Francisco en los tradicionales saludos.

Asimismo, el Santo Padre ha pedido al Señor “que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos en la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la libertad, la justicia y el amor, y que se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española sigue también con mucho dolor la preocupante situación que se está viviendo en Nicaragua con el destierro de un numeroso grupo de sus ciudadanos a Estados Unidos y la condena del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez a 26 años de cárcel y la desposesión de su ciudadanía nicaragüense.

"En estos momentos los obispos se unen a los sentimientos de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que sufren persecución por parte del gobierno del país por la defensa de la libertad de los nicaragüenses. Pedimos a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad su oración por la resolución pacífica de este conflicto y un compromiso activo por la paz que tiene su fundamento indiscutible en la justicia", escriben en una nota publicada este sábado.

Al mismo tiempo, los obispos han pedido a las autoridades de Nicaragua "que escuchen la voz del pueblo al que sirven, tomen sus decisiones con espíritu de servicio al bien de todos y liberen a los presos encarcelados por motivos políticos". "Que Nuestra Señora de Lourdes cuide de su Iglesia y de sus pastores en Nicaragua y retorne pronto al país la concordia y la paz", conluyen los obispos en la nota