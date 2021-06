El Papa analiza el mundo que debe reconstruirse tras la pandemia: "Convertir las armas en alimentos"

El Papa Francisco ha enviado un vídeo mensaje al GLOBSEC Bratislava Forum, que se inaugura hoy en Eslovaquia donde ha analizado el mundo que debe reconstruirse tras la pandemia. El Santo Padre ha invitado a hacer un análisis lúcido del pasado para encontrar las responsabilidades que condujeron a la crisis sanitaria, a la vez que exhorta a dar “pasos adelante” en una visión de conjuntoy esperanzadora.

