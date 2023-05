El Papa abre la Plenaria de los obispos italianos: vocaciones, Sínodo y migrantes entre los temas tratados

El Papa Francisco inauguró este lunes la 77ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que se celebra en el Vaticano desde ayer hasta el jueves, 25 de mayo, con el tema “A la escucha de lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Pasos hacia el discernimiento”. Los jóvenes y las vocaciones, las finanzas y las ideologías, el ministerio de los sacerdotes y los seminarios, la paz, el medio ambiente y la preocupación por la caridad. Fue un diálogo sincero y sereno el que mantuvieron este lunes, el Papa Francisco y los más de 200 obispos de la Conferencia Episcopal Italiana.

El Papa abrió los trabajos de la reunión de los obispos en un coloquio que duró unas tres horas. Comenzó previamente con un momento de oración común y el saludo del Papa a los obispos de las zonas afectadas por el temporal en Emilia-Romaña. A continuación, todo el encuentro, a puerta cerrada, se intercaló - como es habitual en estas ocasiones - con preguntas y respuestas. Entre los temas principales, según informaron algunos obispos al margen de la reunión, la disminución de las vocaciones, los seminarios y sus posibles fusiones.

La Presidenza #CEI ha disposto un primo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi @8xmilleit che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità della popolazione colpita dall’ondata di maltempo in #EmiliaRomagnahttps://t.co/g6goKI723z