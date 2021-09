El fuerte llamamiento del Papa por la paz en Etiopía: "Que este sea un tiempo de fraternidad y solidaridad"

Al final de la Audiencia General de este miércoles, 8 de septiembre, el Santo Padre hizo un apremiante llamamiento por la paz en Etiopía: “El próximo 11 de septiembre se celebrará el Año Nuevo en Etiopía. Extiendo mi más cálido y afectuoso saludo al pueblo etiope, especialmente a aquellos que están sufriendo como consecuencia del conflicto en curso y la grave situación humanitaria que ha provocado. Que este sea un tiempo de fraternidad y solidaridad en el que escuchemos el deseo común de paz”.

Para algunos analistas lo que está ocurriendo en Etiopía es la desintegración de un país, la guerra fratricida que enfrenta a las tropas gubernamentales con las milicias del Frente Popular de Liberación de Tigray, que tienen como objetivo Addis Abeba. En el medio, noticias de asesinatos, violaciones, humillaciones.

El mensaje al pueblo cubano

Después de la catequesis, Francisco ha expresado su saludo a los cubanos que hoy celebran a su Patrona y Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre: “Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su Santuario, en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba”.

“Que dondequiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María, y que Ella los conduzca a todos hacia Cristo, el Salvador” dijo el Santo Padre.

La beatificación del cardenal Stefan Wyszy?ski

En un saludo especial para los fieles polacos, Francisco recordó que el próximo domingo - tras más de un año de espera debido a la pandemia que obligó a su aplazamiento - subirá a los altares el cardenal Stefan Wyszy?ski, de quien Francisco quiso citar las "históricas palabras" pronunciadas un día por San Juan Pablo II: “En la Sede de Pedro no estaría este Papa polaco, si no hubiera existido tu fe, que no se doblegó ante la prisión y el sufrimiento, tu heroica esperanza, tu confiarte hasta el final en la Madre de la Iglesia”

"Que el testamento espiritual del Primado del Milenio: 'Lo confío todo a María' y la confianza de la Madre Isabel Rosa Czacka en la cruz de Cristo - añadió el Papa - sean siempre la fuerza de su nación".

Un mensaje para los estudiantes, a punto de volver al colegio

El Pontífice dedicó también un pensamiento especial a los estudiantes que están a punto de volver a la escuela. "Queridos jóvenes", dijo al principio, "que este año académico sea para todos ustedes una oportunidad de crecimiento cultural y de profundización de los lazos de amistad"

Y luego, en otro de los saludos, añadió: “A ustedes chicos, jóvenes, estudiantes y profesores que en estos días vuelven a la escuela, que el Señor los ayude a conservar la fe y a cultivar la ciencia, para convertirse en protagonistas de un futuro mejor, en el que la humanidad pueda disfrutar de paz, fraternidad y tranquilidad”.