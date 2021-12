La charla entre José Ignacio Munilla y el Papa Francisco una semana después de nombrarle obispo de Alicante

Uno de los obispos españoles que ha estado de actualidad en los últimos días ha sido José Ignacio Munilla, después de que el Papa Francisco le nombrara nuevo titular de la diócesis de Orihuela-Alicante el pasado 7 de diciembre, poniendo así final a su etapa como prelado en San Sebastián a partir del mes de febrero.

Este jueves, 15 de diciembre, Munilla ha sido recibido por el Papa Francisco junto a otros 23 obispos españoles en el marco de la 'Visita ad limina'. Durante el encuentro, José Ignacio Munilla ha tenido la oportunidad de conversar con el Santo Padre y realizarse incluso una fotografía junto al Sucesor de Pedro. El propio obispo compartía este momento en su cuenta de Twitter.

Me ha dado su bendición para San Sebastián y Orihuela Alicante, además de para el Sexto Continente radiofónico digital… pic.twitter.com/pMxnTOWxye — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) December 16, 2021

Asimismo, ha compartido con sus seguidores la conversación que ha mantenido con Francisco. Este último, ha bendecido al pueblo de San Sebastián y también al de Orihuela-Alicante. No solo eso, también ha bendecido al 'Sexto Continente', que es el programa radiofónico que José Ignacio Munilla realiza en 'Radio María' los lunes y viernes en directo, de 8h a 09h de la mañana.

Se trata de un programa de comentarios a temas de actualidad desde la perspectiva de la Doctrina social católica, además de responder las consultas que los oyentes le formulan.

José Ignacio Munilla toma el relevo de Jesús Murgui como obispo de Orihuela-Alicante

Mons. José Ignacio Munilla, que desde 2010 es obispo de San Sebastián, se trasladará hasta la Comunidad Valenciana para tomar el relevo de Mons. Jesús Murgui al frente de la diócesis de Orihuela-Alicante. El 12 de febrero está previsto que se celebre su toma de posesión.

Mons Murgi, que está al frente del obispado desde 2012, presentó su renuncia hace unos meses tras cumplir los 75 años, edad que establece el Derecho Canónico para presentar la renuncia al Santo Padre.





En su primera intervención tras conocerse su nombramiento, el obispo Munilla mostraba su “gratitud” e “ilusión” por la encomienda "que me ha hecho el Papa Francisco para ser pastor de vuestra diócesis".

"Aunque la Iglesia pone en mis manos una responsabilidad que me supera, y en ese sentido podría sentir temor, no me cabe la menor duda de que voy a contar con una gran colaboración y de comprensión por parte de vosotros", ha expresado el prelado.

Asimismo, dio las "gracias a Dios por estos doce años como obispo de San Sebastián": "Ciertamente, puedo dar testimonio de que da mucha paz el hecho de acoger en obediencia apostólica la llamada de la Iglesia. Si bien es cierto que la Iglesia es sinodal, como estamos reflexionando en este momento, al mismo tiempo la Iglesia es apostólica y jerárquica, y este principio nos preserva del peligro de diseñar la vida eclesial desde nuestras estrategias personales", expresó.