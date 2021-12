La propagación de la variante ómicron pospone el encuentro del Papa con los pueblos indígenas canadienses

La Conferencia Episcopal Canadiense ha anunciado hace unos días que, debido al auge de la variante ómicron, la delegación de las Primeras Naciones que tenía previsto visitar el Vaticano la próxima semana ha pospuesto su viaje. La visita estaba prevista del 17 al 20 de diciembre para reunirse con el Papa Francisco y abordar el tema de lo sucedido en los internados del país gestionados por la Iglesia.

En el comunicado publicado en su página web, los obispos escriben que “después de considerar cuidadosamente la incertidumbre y los posibles riesgos para la salud que afectan a los viajes internacionales debido a la reciente propagación de la variante ómicron, los obispos canadienses, la Asamblea de las Primeras Naciones, el Consejo Nacional Métis y el Inuit Tapirit Kanatami han decidido conjuntamente reprogramar la delegación de diciembre de 2021 al Vaticano a la primera oportunidad en 2022”.

Bishop McGrattan, VP of @CCCB_CECC, speaks on responding to Indigenous issues as Catholics as a first step to reconciliation.



Watch full video on YouTube: https://t.co/SQnw0RNqKv



Watch full video on Facebook: https://t.co/7Kkznzj3Hzpic.twitter.com/CLxaBPUffg