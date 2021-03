¿Por qué San Juan Pablo II no pudo viajar a Irak?

El Papa Francisco viajará a Irak del 5 al 8 de marzo, y esta mañana, durante la Audiencia General del miércoles, mostró su satisfacción por poder emprender esta visita.

El Pontífice recordó que “el pueblo iraquí nos espera” como ya “esperaba a San Juan Pablo II, a quien se le prohibió ir”. Por eso exhortó a toda la Iglesia a implicarse en el viaje por medio de la oración, para que se pueda hacer bien, porque “no se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez”.

“Pasado mañana, Dios mediante, viajaré a Irak para una peregrinación de tres días. Desde hace tiempo deseo reunirme con aquel pueblo que ha sufrido tanto y encontrarme con aquella Iglesia mártir. En la tierra de Abraham, junto con otros líderes religiosos, daremos otro paso adelante en la fraternidad entre creyentes. Os pido que acompañéis con la oración este viaje apostólico, para que pueda desenvolverse del mejor de los modos y que aporte los frutos esperados”, fueron las palabras del Papa.

“El pueblo iraquí nos espera. Esperaba a San Juan Pablo II, a quien se le prohibió ir. No se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez. Recemos para que este viaje se pueda hacer bien”, concluyó el Pontífice.

Uno de los pocos países que el Papa polaco no pudo visitar

Quizás Irak fue uno de los pocos países que San Juan Pablo II no pudo visitar. El gobierno no autorizó el viaje del Papa. Estaba previsto para inicios del año 2000 y el país vivía el embargo, los vuelos estaban prohibidos y las autoridades iraquíes aseguraron que no era un buen momento.

El pontífice había expresado su voluntad de visitar los santos lugares bíblicos con motivo del Jubileo de la Iglesia Católica del año 2000. El objetivo era estrictamente religioso, como subrayó en ese entonces la Santa Sede.

El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls explicó que “las autoridades iraquíes indicaron a la secretaría de Estado que las condiciones anormales en las que se encuentra el país por el embargo y la prohibición de vuelos, así como la situación en la región, no hacen posible organizar de manera adecuada la visita del pontífice a la Ur de los caldeos", ha asegurado.

Visita "inoportuna" y susceptible de "manipulación política"

Estados Unidos, Israel y el Reino Unido no vieron con buenos ojos el deseo del Papa de viajar a Irak, que calificaron la visita de "inoportuna", teniendo en cuenta que Sadam Husein mantenía una "brutal dictadura", y no veían conveniente un apretón de manos entre Juan Pablo II y el dictador. El Gobierno de EEUU expresó su preocupación por la "manipulación con fines políticos" que haría Husein de la visita papal.

Aun así, el Papa insistió en que su viaje era "exclusivamente religioso" y Navarro Valls añadió que Juan Pablo II quería ir a los Santos Lugares "tras las huellas de Abraham y no las de Sadam Husein".

Hasta una delegación vaticana se trasladó a Irak para preparar el viaje y el cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, afirmó después en Roma que la visita solo estaba pendiente de la aprobación por parte del Gobierno de Bagdad, cosa que no ocurrió.