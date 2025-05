El Papa León XIV ordena a once sacerdotes en la Basílica de San Pedro: "Haced espacio a los fieles y a toda criatura del pueblo de Dios"

El Papa León XIV junto a uno de los once presbíteros ordenados en la Basílica de San Pedro

Publicado el 31 may 2025, 13:21

La mañana del sábado 31 de mayo, 11 presbíteros han sido ordenados en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por el Papa León XIV. Los 11 nuevos ordenados, entran a formar parte así de la diócesis de Roma, cuya titularidad pertenece al obispo de Roma, el Papa León XIV. Se trata de la primera ceremonia de ordenación que ha presidido el Papa León XIV desde que fue elegido como nuevo pontífice el pasado 8 de mayo.

La víspera de la ordenación, los once presbíteros se reunieron en una vigilia de oración en la basílica de San Juan de Letrán, en el que compartieron historias de vocación y también el impacto que ha tenido en sus vidas la lectura de las sagradas escrituras y oración en su decisión de seguir la llamada de Dios.

El gesto de la imposición de las manos por el cual Jesús acogía y sanaba a los enfermos, es la transmisión del Espíritu creador" Papa León XIV, en la ordenación de los nuevos sacerdotes en San Pedro

En el día en el que la Iglesia celebra la visitación de María a su prima Santa Isabel, el Papa León XIV pidió ponernos en manos de la madre de la Iglesia para que estos nuevos once diáconos pudieran seguir la llamada que les hace el Espíritu Santo de convertirse en pastores de Dios y la Iglesia: "Hoy es un gran día para la Iglesia y para estos presbíteros y sus familiares. El rito de la ordenación es fundamental para la relación entre lo que celebramos y el pueblo de Dios", afirmaba el Pontífice.

HolySee El Papa León XIV en la ordenación sacerdotal de once presbíteros, en San Pedro

la ordenación por el papa león xiv de once presbíteros bajo el imponente baldaquino de bernini

Continuaba durante la homilía de la Eucaristía afirmando que "Nosotros somos parte del Evangelio. El gesto de la imposición de las manos por el cual Jesús acogía y sanaba a los enfermos, es la transmisión del Espíritu creador. En su saludo a los ancianos a la comunidad de Éfeso, Pablo transmite el misterio: Dios los ha convertido a todos en custodios, Jesús está vivo y nos precede", continuaba en la primera ceremonia de ordenación a los obispos del nuevo pontífice.

HolySee Imagen de los nuevos diáconos ordenados sacerdotes por el Papa León XIV bajo el Baldaquino de Bernini

Continuaba indicado a los nuevos sacerdotes: "Haced espacio a los fieles y a toda criatura del pueblo de Dios, más numeroso de lo que vemos, no definamos ni limitemos. Quisiera subrayar una palabra en el discurso de San Pablo: "¿Ustedes saben como me he comportado con vosotros todo este tiempo? Estamos dentro del pueblo de Dios para poder seguir adelante, entonces reconstruiremos la posibilidad de un pueblo herido.

Jesús resucitado nos muestra nos perdona y nos envía, no lo olvidemos. Él nos hace ministros de la esperanza... El amor del Cristo es una posesión que nos permite no poseer a nadie, liberar, no poseer. La vida tiene sentido por estos hermanos que pronto serán ordenados sacerdotes y que han sido llamados a servir" finalizaba el Papa León XIV en su homilía de la primera ordenación sacerdotal de su pontificado.