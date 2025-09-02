El Papa León XIV expresa "su profunda tristeza" tras la muerte de 1.000 personas en Sudán por un deslizamiento de tierra

El Papa León XIV ha expresado este martes "su profunda tristeza tras la devastación" causada por el deslizamiento de tierra que sepultó una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y que causó más de mil muertos

En un telegrama, el Pontífice ha transmitido a los afectados "su cercanía espiritual", al tiempo que ha animado "a las autoridades civiles y al personal de emergencias en sus continuos esfuerzos de socorro".

Ha ofrecido sus oraciones "especialmente por el eterno descanso de los fallecidos, por quienes lloran su pérdida y por el rescate de las numerosas personas que aún siguen desaparecidas".

solo un ÚNICO superviviente

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según informó en un comunicado el grupo armado que controla la zona (SLM/A).

Ese comunicado aseguraba que "todos los habitantes de la aldea (Tasrin), estimados en más de mil personas, perdieron la vida, con excepción de un solo sobreviviente". Ante esta situación, el gobernador de Darfur, Minni Arko Minawi, pidió este martes "ayuda internacional urgente".

"Insto a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico", escribió Minawi en sus cuentas en las redes sociales.