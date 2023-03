"Libres de elegir si migrar o quedarse": tema de la 109ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

La Santa Sede ha publicado este martes, 21 de marzo, el tema de la 109ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el domingo 24 de septiembre de 2023.

El Papa Francisco ha elegido como título para su tradicional mensaje “Libres de elegir si migrar o quedarse”, con la intención de promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado a nivel internacional: el derecho a no tener que emigrar, es decir – en otras palabras - , el derecho a permanecer en la propia tierra.

La naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a una consideración atenta de las causas de las migraciones contemporáneas. El derecho a permanecer es anterior, más profundo y más amplio que el derecho a emigrar. Incluye la posibilidad de participar en el bien común, el derecho a vivir con dignidad y el acceso al desarrollo sostenible; todos estos derechos deberían garantizarse efectivamente en las naciones de origen mediante un ejercicio real de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional.

Para favorecer una adecuada preparación a la celebración de esta jornada, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pondrá en marcha una campaña de comunicación destinada a favorecer una comprensión profunda del tema del Mensaje a través de recursos multimedia, material informativo y reflexiones teológicas.

