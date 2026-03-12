León XIV pide "presencia y cuidado" para responder a las inquietudes de los jóvenes

El Papa León XIV ha destacado que la presencia y el cuidado son las dos claves que iluminan el sentido cristiano de la acogida. Así lo ha expresado durante su encuentro con los participantes en la cuarta edición de la “Cátedra de la Acogida”, una iniciativa de la asociación Fraterna Domus para promover la cultura de la solidaridad.





El evento, celebrado en el Vaticano, se centra este año en los jóvenes bajo el lema “Nuevas formas de acogida, comunidad, espiritualidad e identidad a partir de los jóvenes”. El Papa ha señalado que “estas jornadas están animadas por la conciencia de que la vocación cristiana está orientada a generar comunión entre las personas”.

Acoger a los jóvenes

El Pontífice ha recordado que los jóvenes “en realidad ya constituyen su presente vivo y generador”, por lo que sus inquietudes invitan a “renovar el estilo de nuestras relaciones”. Según el Santo Padre, “acoger a los jóvenes significa, ante todo, ponerse a la escucha de sus voces, cruzar sus miradas y reconocer que, en sus existencias y en sus lenguajes, el Espíritu sigue obrando”.

La presencia que construye identidad

Para León XIV, “estar presentes en la vida de los demás significa compartir tiempo, experiencias y significados, ofreciendo puntos de referencia estables”. Como ejemplo, ha recordado el episodio de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, que enseña que la presencia “no es automática, sino fruto de una búsqueda constante”.

En la vida de fe, a veces se da por supuesta la presencia de Jesús, pero “la sensación de extravío no indica que Él se haya perdido, sino que somos nosotros quienes nos hemos alejado”. Por ello, ha invitado a no quedarse en la seguridad de las propias convicciones, ya que “buscar a Jesús implica pasar de la seguridad de nuestras convicciones a la responsabilidad del encuentro, aprendiendo a descubrir la presencia de Dios que siempre nos precede y nos supera”.

San José como icono del cuidado

El Papa ha presentado a San José como el icono del cuidado, que consiste en “estar al lado del otro con atención, respetar sus decisiones y hacerse cargo de él”. Ha recordado que toda la familia humana está llamada a preservar lo que le ha sido confiado, especialmente a los más frágiles.

León XIV ha subrayado la conexión entre ambos conceptos al afirmar que “presencia y cuidado son dimensiones inseparables: no se cuida sin estar presentes, y no se está verdaderamente presente sin asumir la responsabilidad del otro”. Estos deben ser los pilares de una acogida que abre “senderos de santidad”.

Finalmente, el Santo Padre ha agradecido a los participantes su compromiso y los ha animado a ser “educadores de la acogida” para “promover el bien y la fraternidad en la comunidad cristiana y en la sociedad”.