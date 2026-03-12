Paula Zapata, madre: "Cuando llegué a REDMADRE me sentía muy vulnerable. No podía conseguir un trabajo, no tenía ayuda con mi bebé"

La Fundación REDMADRE ha presentado una nueva herramienta digital para cambiar el futuro de miles de mujeres en España. Se trata de REDMADRE Orienta, el primer buscador que aglutina todos los itinerarios de formación disponibles para mujeres embarazadas y madres recientes. El objetivo es proporcionarles un camino claro hacia la autonomía y la estabilidad económica y emocional, tan necesarias para sostener a su nueva familia.

La plataforma, de acceso libre y gratuito, permite realizar búsquedas personalizadas teniendo en cuenta factores como las habilidades, los objetivos, el lugar de residencia, la edad o la formación académica previa de la usuaria. En ella se puede encontrar desde ofertas públicas y privadas para retomar la ESO o el bachillerato, hasta cursos de Formación Profesional y programas con rápida inserción laboral. Además, la herramienta ofrece la posibilidad de acreditar competencias y homologar títulos extranjeros, una de las barreras más comunes para muchas mujeres.

UN LUSTRO transformando vidas

REDMADRE Orienta nace de la experiencia del proyecto forma, emplea e integra de la fundación. "Nos dimos cuenta de que aparte del apoyo que le dábamos a nuestras madres, les faltaba algo que les llevase a tener esa autonomía", explica Leticia Esteban Guillmáin, responsable de la iniciativa. Muchas mujeres llegaban con formaciones de sus países que no podían acreditar en España o simplemente carecían de la formación necesaria para acceder a un empleo.

Embarazo

El programa busca dar una solución a esta situación aprovechando una etapa clave. "Hemos visto que muchas veces están sin trabajo y no pueden trabajar ni en el embarazo ni en los primeros meses del bebé, entonces que aprovechen esos momentos para formarse", señala. La iniciativa incluye acompañamiento personal a través de talleres de autoconocimiento y de coaching para ayudar a las madres a definir sus metas y no quedarse "en su casa dando vueltas a la cabeza".

UN PROYECTO QUE CAMBIA VIDAS

El impacto del programa es visible en las historias de las mujeres que han pasado por él. Paula Zapata es una de ellas. "Gracias a la oportunidad que me dio la Fundación REDMADRE, a través del proyecto forma y emplea, pude recibir orientación y formación para mejorar mis capacidades laborales", afirma. Para ella, el apoyo fue clave para superar un momento de gran incertidumbre: "Llegué a la fundación y me sentía muy vulnerable por el hecho de ser madre, no poder conseguir un trabajo, no tener ayuda con mi bebé. Ellos te ayudan a cambiar el chip".

Paula realizó un curso de auxiliar administrativo y hoy tiene un trabajo estable que le permite sacar adelante a su familia. "Siento que este proyecto cambia vidas, no solo por el hecho de que nos ayuden a conseguir trabajo, sino porque nos orientan, nos apoyan y nos dan esa confianza y las herramientas suficientes para poder salir adelante", asegura agradecida. Su historia refleja una transformación que desde la fundación ven constantemente.

Leticia Esteban describe con emoción el cambio en las participantes. "Cuando vienen a las entregas de los diplomas de los cursos son otras. Vienen arregladas con sus bebés están súper contentas y agradecidas". La maternidad, lejos de ser un freno, se convierte en un estímulo: "Es un momento para coger fuerza, un incentivo para darte cuenta de que tienes algo por lo que luchar".

Alamy Stock Photo embarazo

Orientación, homologación y comunidad

Un pilar fundamental del proyecto es la orientación personalizada. A veces, las madres tienen aspiraciones que requieren un largo camino, como ser enfermera, que implica dos años de estudio. "La hemos preorientado a hacer celador sanitario, que no te hace falta estar dos años estudiando", comenta Esteban. El nuevo buscador, además, facilita el proceso burocrático de homologación de títulos para mujeres extranjeras con formación superior, como médicas u odontólogas.

El vínculo, sin embargo, no termina con la inserción laboral. "Tenemos una comunidad de WhatsApp muy grande de todas las mujeres que han ido pasando por el programa", revela Leticia. En este grupo comparten ofertas de trabajo, cursos e incluso se ayudan con trámites y consejos sobre guarderías o becas. "Es una gran comunidad", concluye. Con el lanzamiento de REDMADRE Orienta, impulsado por la Fundación Nemesio Díez, este exitoso modelo se abre ahora a cualquier madre en cualquier punto de España, usando la tecnología para seguir cambiando vidas.