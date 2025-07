León XIV clama por el fin del conflicto en la frontera entre Tailandia y Camboya: “Pido especialmente por los niños y las familias”

Tras varias semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa ha celebrado hoy de nuevo, el ángelus desde la ventana de la Plaza de San Pedro, donde cientos de fieles, entre ellos muchos jóvenes que han llegado hasta Roma para celebrar el Jubileo de los Jóvenes, le han escuchado y aplaudido con mucho entusiasmo.

LOS GOBERNANTES TIENEN QUE PARAR LAS GUERRAS

León XIV ha pedido durante el rezo que paran todos los conflictos que están ahora en marcha En primer lugar ha tenido un recuerdo especial para los que sufren la escalada de tensión entre Tailandia y Camboya: “Mi corazón de esta cerca de todos aquellos que sufren a causa de los conflictos, de manera especial con las personas implicadas entre enfrentamientos en Tailandia y Camboya, pido especialmente por los niños y las familias”.

Además, ha recordado otros lugares donde hoy siguen en guerra: “rezo por las victimas del sur de siria, sigo con preocupación la gravísima situación en Gaza, donde la población civil esta asolada por el hambre, renuevo mi llamamiento al ceso del fuego, la liberación de los rehenes, y al respeto integral del derecho humanitario".

Por último, ha recordado que toda persona humana tiene una dignidad intrínseca: “exhorto a tosas las partes de los conflictos a detener toda acción y exhorto negociar por la paz. Los gobernantes tienen el poder de parar todo esto”.

“CUIDAR A LOS MAYORES”

Durante el rezo del Ángelus,el Papa no se ha querido olvidar de los abuelos y las personas mayores que hoy celebran su 5 jornada mundial, bajo el lema: Bienaventurado quien no ha perdido la esperanza: “Miremos a los ancianos como testigos de esperanza, os pido que no les dejéis solos, salir a pasear con ellos”.

UN SALUDO ESPECIAL A LOS JÓVENES DEL JUBILEO

En primer lugar ha dado las gracias a todos los comunicadores que contribuyen a una comunicación de paz y de verdad.

Además, ha querido saludar, también en español, a todos los jóvenes que están en Roma, o que van a llegar a Roma en los próximos días para vivir el Jubileo de los jóvenes: “saludo con especial afecto a los jóvenes provenientes de diferentes países reunidos en Roma para el jubileo. Espero que sea para cada uno ocasión para encontrar a Cristo y ser fortalecidos por El en la fe y el compromiso de seguirlo con coherencia”.