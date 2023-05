Dar voz al grito de dolor de tantas mujeres en el mundo: la exposición que puede visitarse en el Vaticano

El Vaticano ha inaugurado este martes, 2 de mayo,en la plaza de San Pedro, la exposición fotográfica 'El clamor de las mujeres', compuesta por 26 instantáneas realizadas por un equipo de ocho fotógrafos internacionales que tratan de dar voz al grito de dolor, a menudo oculto, de las mujeres en el mundo.

"Esta exposición es un signo de cómo la Iglesia hoy quiere abrazar a todas las mujeres del mundo, creyentes y no creyentes, y darles visibilidad, para transformar, para mejorar su vida, la de sus familias, la de sus pueblos", ha señalado la presidenta general de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, Maria Lia Zervino.

"Quizá podría decirse que Jesús tuvo cierta predilección por las mujeres, no sólo por su madre, sino también por la samaritana, la pecadora, la viuda de Naim, María Magdalena. Entonces, ¿cómo es posible que tantas mujeres en el mundo de hoy experimenten que la Iglesia no las ama, no se pone de su lado como hizo Jesús?", se ha preguntado.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de mayo, recoge las distintas miradas de mujeres, niñas y ancianas de algunas periferias del planeta, que van desde el corazón de la Amazonia a una favela del nordeste de Brasil, de las islas griegas a las fronteras ucranianas, de las tierras altas de Anatolia a la India pasando por Bangladesh, en el sudeste asiático.

Cada fotografía va acompañada de algunas de las frases de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti,con la que se pretende "mirar dentro de nosotros, abrirnos los ojos del corazón, transformarnos, revelándonos el secreto de ver más allá de las apariencias", ha señalado por parte el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini.

"El suyo es un grito silencioso que desgarra. Piden a gritos un cambio, en primer lugar en quienes las miran", ha precisado. En este sentido, la directora de cine y documentales, Lia Beltrami, ha destacado cómo la exposición fotográfica muestra "la fuerza de la mirada femenina, una mirada de conexión y relacionalidad, y sugiere que una sociedad sana sólo es posible cuando no hay discriminación de miradas, una misión que debe ser sentida por todos por el bien de todos".