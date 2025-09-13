El cardenal Parolin reza en la zona donde descarriló el funicular de Lisboa que dejó 17 muertos

El secretario del Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha viajado hasta Lisboa este fin de semana, donde rezará en la zona donde descarriló el Funicular da Glória en la capital portuguesa el pasado 3 de septiembre, y que dejó varios muertos.

El viaje del cardenal italiano a Portugal ha comenzado con una visita al Santuario de Fátima, destino de millones de peregrinos cada año, y donde ha rezado el Rosario en la Capilla de las Apariciones.

También en Lisboa, el diplomático se reunirá con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y participará en el Jubileo de las Autoridades Civiles.

El motivo del accidente fue el cable subterráneo que unía los dos vagones

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el miércoles en Lisboa, donde 17 personas murieron y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, indicó el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).

Este organismo publicó una nota informativa en su página web donde explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual, lo que no tuvo efecto para detener el movimiento ni para reducir la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.