Cardenal Parolin desmiente las especulaciones sobre la renuncia del Papa Francisco: "Son inútiles"

“Todo esto me parece una especulación inútil”. Estas han sido las tajantes palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, frente a las últimas noticias que han salido a la luz acerca de una posible renuncia del Papa Francisco que, en la última semana, en la que ha sido ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma a causa de una neumonía, han acaparado los medios de comunicación.

Cuestionado en principio por Il Corriere della Sera, Parolin ha animado a centrarse “en la salud del Santo Padre, en su recuperación y en su regreso al Vaticano: son las únicas cosas que importan”. De hecho, la Sala de Prensa de la Santa Sede informaba esta mañana que el Papa había pasado "buena noche", del mismo modo que han especificado que no rezará mañana el ángelus de forma pública, al igual que ocurrió el pasado domingo.

Las palabras de Parolin han llegado un día después de que saltara en RaiNews 24 la noticia de que el Papa había recibido la visita en el hospital de los cardenales Parolin y Gianfranco Ghirlanda, jesuita y conocido canonista. Decía que esto solo podía significar que Francisco estaba pensando en renunciar. Una clara noticia falsa ante la que el Vaticano, que no tiene costumbre de salir a desmentir informaciones, publicaba un comunicado desmintiendo tal visita.

En esta ocasión, ha sido Parolin el que ha asegurado que no ha ido a visitar a Francisco durante su ingreso. “Le he hecho saber que estoy disponible para reunirme con él, si lo considera necesario, pero hasta ahora no ha habido necesidad”, ha explicado al periódico italiano. “En este sentido, lo mejor es que permanezca protegido y tenga la menor cantidad de visitas posible, para poder descansar y así hacer más efectivas los tratamientos a las que está sometido”, ha explicado.

"No vale la pena que algunos grupos presionen para una renuncia"

El cardenal Víctor Manuel ‘Tucho’ Fernández también ha mostrado una postura similar, y ha asegurado en una entrevista a Elisabetta Piqué para La Nación que no ve “clima de pre-cónclave”. “No hay más conversaciones sobre un un posible sucesor que las que había un año atrás, es decir, nada especial. Hasta ahora percibo bastante respeto”, ha asegurado.

“No vale la pena que algunos grupos presionen para una renuncia”, ha explicado. “Ya lo han hecho varias veces en los últimos años, y esa solo puede ser una decisión ‘completamente libre’ del Santo Padre, aun para que pueda ser valida”, añadía Fernández.