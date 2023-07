Víctor Manuel 'Tucho' Fernández: "La fe se cuida más desarrollando el pensamiento que controlándolo"

Reconoce Víctor Manuel Fernández a Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia' que no va a dejar de ser 'Tucho' Fernández aunque ahora pase a formar parte de la Curia Romana: "El Papa siempre me ha dicho 'Tucho' y, en Roma, mucha gente que me encuentro ha aprendido a llamarme de la misma manera, así que me parece que se va a ir generalizando", explica entre risas el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El prelado, de 60 años, es el primer nombramiento de nacionalidad argentina del Papa para una alta responsabilidad en la Curia Romana. Fernández ha comenzado la entrevista comentando la carta que Francisco le ha enviado tras su nombramiento: "Es histórica. Yo la leí con sumo gusto. Me encantó".

El nuevo prefecto ha continuado explicando cuáles son las prioridades que va a tener cuando asuma este cargo: "Serán aplicar los criterios que me indica ahí Francisco, que son profundamente renovadores, sin hacer ninguna revolución en el Dicasterio, que tiene sus procedimientos. Francisco me dice que se trata de 'cuidar la fe', y se la cuida más desarrollando el pensamiento que controlándolo; madurándola, haciéndola crecer, que controlando. Y la carta dice que hay un criterio fundamental: que no se puede nunca poner en duda el poder y la misericordia de Dios".

"El Papa me dice 'acordate que éste es un criterio fundamental que jamás se puede poner en duda en cualquier tema que se discuta'. Por lo tanto, el día que el Dicasterio tenga que responder una duda o una acusación que se presente contra alguien habrá que analizar ese pensamiento viendo si se sitúa en esta línea o no. Eso ya es una indicación fundamental de Francisco", señala 'Tucho'.

Cuestionado sobre si la doctrina y la pastoral no pueden ir de la mano, un comentario muy repetido a raíz de su nombramiento, Fernández ha asegurado que decir algo así sería caer en un "dualismo maniqueo". "Es verdad que yo he sido párroco en un barrio periférico, y lo he sido de corazón, pero también he sido elegido profesor ordinario de la Facultad de Teología, y eso supuso cumplir una serie de exigencias, de publicaciones, de investigación... A la hora de nombrarme decano, también requería la aprobación de la Santa Sede, que exigía un determinado currículum, un número de publicaciones científicas... mis colegas de la Sociedad Argentina de Teología, prácticamente por unanimidad, me eligieron presidente de la Sociedad... Estos son elementos objetivos que marcan un perfil de un teólogo. Por lo tanto, no es que el Papa eligió un párroco que no tuviera ni la menor idea de Teología, sino que pensó, y eso es lo que me dijo, en alguien que conectara las dos cosas de una manera fecunda, clara, rica... para la Iglesia".

"Un pastor teólogo", el estilo que ha buscado el Papa para Doctrina de la Fe

"El criterio de Francisco ha sido unir las dos cosas: el saber teológico y la experiencia y la visión pastoral. Evidentemente, yo tengo mi estilo teológico. Si vas a mirar mi currículum, hay catequesis para jóvenes, un librito para bendecir la mesa con oraciones... si me vas a juzgar por esos textos, dirás que no soy adecuado. Pero tengo artículos científicos publicados en muchas revistas teológicas de primer nivel: en la revista Revue Theologie de Lovaina, en la revista Angelicum. No hay un único modo de expresar las verdades teológicas. El problema de las personas que están denostando al Papa es que quieren que haya un solo estilo, un solo lenguaje, un solo modo. Y, evidentemente, el que no entra en ese esquema será siempre un mal teólogo", señala el nuevo prefecto de Doctrina de la Fe.

Irene Pozo también ha preguntado a Fernández cómo de importante es ese elemento eminentemente pastoral de la Teología: "Cuando tomas, por ejemplo, Laudato Si', hay un extenso diagnóstico de la situación del planeta, pero también hay un capítulo bíblico y teológico, para mi muy bello y muy rico, donde esta la Trinidad, está Jesucristo y los Sacramentos... Las dos cosas, esa visión de la realidad que recoge lo que el mundo está viendo, pero unido intímamente a una teología adecuada a eso, entremezclándose y iluminándose mutuamente. Eso es lo que entiende el Papa cuando dice pastor teólogo".

'Tucho' Fernández también ha explicado a Irene Pozo cómo es su estilo teológico: "Es entrar en contacto con la realidad. No teología de escritorio, que se hace al margen de lo que pueda pasar. Si estoy en medio de una guerra, hago una teología; si estoy en un barrio pobre, hago la misma teología; si estoy con un grupo de jóvenes, la misma teología. Una teología inmutable, que no toma contacto con la realidad. ¡Imposible! Imagínate si estás en medio de una guerra y tienes que hacer un escrito sobre la paz. No se puede decir cualquier cosa. Hay que poner en contacto el pensamiento con lo que está pasando, y cómo lo van a recibir los que lo lean en ese contexto de la guerra, como lo van a entender... es imposible no ponerse en contacto para que la teología sea realmente elocuente y significativa".

El Sínodo alemán o los divorciados vueltos a casar, sobre la mesa de 'Tucho' Fernández

Una de las preocupaciones que tiene el Dicasterio al frente del cual se va a situar Fernández a partir de septiembre es de la deriva del camino sinodal alemán. 'Tucho' ha reconocido que primero tendrá que conocer mejor de qué se trata. "Yo estoy a 12.000 kilómetros de Alemania y me he resistido a opinar del tema sin conocerlo más de cerca, sin hablar con algunos de ellos... Por lo tanto, primero tendré que conocer qué inquietudes legítimas hay detrás de cosas que externamente, uno dice 'me parece que se están desviando'. Y eso lo quiero hacer antes de opinar o de hablar".

Sobre el acercamiento a los sacramentos de las parejas en situación irregular, Fernández ha explicado que Francisco ha dado un paso muy claro: "En algunos casos se puede analizar el acceso a los sacramentos, porque no se le puede pedir a la persona, por ejemplo, que deje a los hijos de una nueva unión. El Papa ya dejó claro que existe esa posibilidad en algunos casos, porque la norma general se mantiene. Pero la afirmación de que en algún caso particular, en determinadas condiciones, puede haber un acceso a los sacramentos, es real. No es un paso que pueda dar Francisco. Ya está dado".

"El Papa me ha pedido que aliente el pensamiento. Seguramente, las comisiones, como la Comisión Teológica Internacional o la Comisión Bíblica serán fundamentales para esto. Que apueste por el crecimiento en la comprensión de la doctrina, en su mejor expresión, en su relevancia pastoral... Y también, el otro punto, que es el diálogo con el mundo actual, o sea, una teología que sirvió el siglo pasado no puede quedarse inalterada tiene que entrar en conversación con el contexto que estamos viviendo ahora. Es una tarea riquísima, inagotable, preciosa... y es lo que me entusiasma del pedido del Papa".