El Vaticano atrae a más de 3 millones de fieles en 2025

Un total de 3.176.620 de fieles han participado en las audiencias y celebraciones litúrgicas celebradas en el Vaticano en 2025, según los datos publicados por la Prefectura de la Casa Pontificia.

Estos datos incluyen las audiencias generales y jubilares, las audiencias especiales, las celebraciones litúrgicas y el rezo del Ángelus.





el 12 de febrero fue la última audiencia del papa francisco

En concreto, en el período comprendido entre enero y abril, durante el pontificado del Papa Francisco, se contabilizaron 262.820 fieles: 60.500 en las ocho audiencias generales y jubilares, 10.320 en audiencias especiales, 62.000 en celebraciones litúrgicas y 130.000 en los rezos del Ángelus.

EFE



El cómputo tiene en cuenta lo sucedido hasta el 14 de febrero, fecha del ingreso hospitalario de Francisco en el Policlínico Gemelli y la consiguiente suspensión de las audiencias (la última audiencia general del Pontífice argentino tuvo lugar el miércoles 12 de febrero).

octubre, pico de asistencia

Además, desde la elección del Papa León XIV hasta finales de año, se contabilizaron un total de 2.913.800 fieles. En concreto, fueron 1.069.000 participaciones en las 36 audiencias generales y jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 796.500 en celebraciones litúrgicas y 900.000 en los rezos del Ángelus.





El mes de diciembre fue el que registró el mayor número de presencias durante el rezo mariano, con cerca de 250.000 participantes, mientras que en octubre se alcanzó el pico tanto en celebraciones litúrgicas (alrededor de 200.000 presencias) como en las audiencias generales y jubilares (aproximadamente 295.000).