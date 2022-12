Saiz Meneses recuerda su primer encuentro con Ratzinger y la importancia que otorgaba a la catequesis

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha asegurado sentir cierta “orfandad” ante el fallecimiento de Benedicto XVI este sábado, 31 de diciembre. Y es que como ha remarcado el titular de la diócesis hispalense, el Papa emérito ha sido “un gran referente sobre todo intelectual en esta época nuestra posmoderna, en el que parece que la solidez de los principios se tambalean y todo es relativo. Pero a la vez estoy contento porque está en la presencia del Señor”, ha precisado.

Saiz Meneses ha desempeñado tareas de responsabilidad dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis entre los años 2002 y 2005. Un ámbito que preocupaba sobremanera al Santo Padre alemán, ya que en uno de sus coloquios advertía del fracaso que se estaba produciendo en la catequesis.

En declaraciones a COPE, el arzobispo de Sevilla recuerda la primera vez que mantuvo un encuentro con Ratzinger en su etapa como Prefecto de la Congregación de la Fe, el 26 de febrero de 2005. Aquel día, Saiz Meneses comprobó que el alemán apuntaba a lo fundamental cuando hacía referencia a aspectos doctrinales, que no es otra cosa que el encuentro personal con Cristo.

“Decía que no se comienza a ser cristiano si no es a partir de un acontecimiento y una experiencia de encuentro con Cristo que cambia la vida y el corazón. Eso lo he experimentado también en la catequesis y en mis años de sacerdote en los que me dediqué a la catequesis con niños y a preparar materiales porque me daba cuenta de que enviábamos muchos contenidos a la razón y le hacíamos aprender contenidos doctrinales, normas morales y éticas pero si no hay esa experiencia de encuentro con Cristo que cambia la vida y el corazón, todo lo demás se sostiene con mucha dificultad. Es lo que en aquel coloquio encontré en él”, ha remarcado.

Por ello, el titular de la archidiócesis de Sevilla ha hecho hincapié en Benedicto XVI como una figura lúcida, inteligente, culta y profunda que siempre apuntaba a lo esencial: “Por eso previó con antelación situaciones que han ido ocurriendo en nuestra Vieja Europa y en el mundo entero, como es la secularización”.